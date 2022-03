Reggio Calabria sostiene l’Ucraina, da Porto Bolaro partito un carico di beni essenziali | FOTO

16 Marzo 2022 11:36

“Grazie a tutti i nostri clienti per la grande partecipazione, all’Opera Don Orione della parrocchia di Sant’Antonio per la collaborazione”, ha scritto sui social l’imprenditore reggino Giuseppe Falduto

È in partenza da Porto Bolaro il primo carico di aiuti per le popolazione colpite dalla guerra in Ucraina. Presso il noto centro commerciale di Reggio Calabria in questi giorni si è tenuta una raccolta di beni essenziali (cibo a lunga conservazione, coperte, indumenti, farmaci), destinata a proseguire nel prossimo futuro. “Grazie a tutti i nostri clienti per la grande partecipazione, all’Opera Don Orione della parrocchia di Sant’Antonio per la collaborazione. NO WAR!”, scrive sui social il titolare Giuseppe Falduto, informando che il primo furgone è già partito verso i territori interessati dal conflitto provocato dall’invasione russa.