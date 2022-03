22 Marzo 2022 10:15

Il consiglio comunale aperto di Reggio Calabria aperto alla partecipazione dei consiglieri metropolitani è convocato in sessione unica ed urgente per il 23 marzo alle ore 09:00 nella sede dell’aula consiliare “Pietro Battaglia” di Palazzo San Giorgio, anche in videoconferenza, per dibattere del seguente punto all’ordine del giorno: “documento strategico sulle infrastrutture e la mobilità per il rilancio di Reggio Calabria e dell’Area Metropolitana”.