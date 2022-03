19 Marzo 2022 22:03

Reggio Calabria: sequestrato un cantiere edile ed un’autorizzazione comunale per interventi su strada

Tre persone sono state deferite negli ultimi due giorni dalla polizia locale di Reggio Calabria. In particolare una persona è stata denunciata per guida in stato di ebbrezza, una per abuso edilizio e violazione di sigilli ed un’altra per occupazione abusiva di immobile pubblico. Sequestrato anche un cantiere edile ed un’autorizzazione comunale per interventi su strada che secondo le prime risultanze sarebbe falsificata