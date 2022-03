Reggio Calabria: consegnato il materiale per l’Ucraina raccolto da Forza Italia Giovani [VIDEO]

1 Marzo 2022 20:11

Come annunciato nelle scorse ore il Coordinamento di Forza Italia Giovani della Città Metropolitana di Reggio Calabria “ha raccolto porta a porta per tutta la Città beni di prima necessità tra cui vestiti, medicinali da banco e cibi a lunga conservazione destinati agli sfollati ucraini. Il carico è stato portato presso la chiesa ortodossa di Reggio Calabria in Via Sbarre, che sta organizzando da giorni spedizioni di questi materiali al confine dove si stanno allestendo i primi campi d’accoglienza. Iniziativa che ha registrato un grande successo, sono state decine infatti le telefonate e le richieste dei cittadini che chiedevano di partecipare all’iniziativa, ennesimo esempio della solidarietà che anche Reggio Calabria in questi giorni sta manifestando verso il popolo ucraino“. Il Coordinamento inoltre “ci tiene a ringraziare l’azienda Cormaci Wine & Spirits per l’aiuto perpetrato offrendo gratuitamente i mezzi per la raccolta”.