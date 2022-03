Reggio Calabria, Conpait ospita il Maestro Giambattista Montanari per un corso sui segreti della colomba pasquale | INTERVISTE

24 Marzo 2022 18:01

Conpait Calabria ospita il maestro Giambattista Montanari, regalando ai propri soci una straordinaria opportunità di formazione in merito ai grandi lievitati pasquali della tradizione

Le festività legate alla Santa Pasqua si avvicinano e Conpait Calabria ha deciso di regalare una dolce opportunità ai propri soci. Il Maestro pasticcere Giambattista Montanari ha tenuto un corso sui grandi lievitati pasquali classici, da abbinare all’utilizzo dei prodotti del territorio. Allo stesso tempo, vista la grande esperienza maturata nella sua lunga carriera, il Maestro Montanari ha svelato alcuni segreti per ottenere i migliori risultati dall’impiego del lievito madre in cucina. Come sottolineato ai microfoni di StrettoWeb dal presidente Conpait, Angelo Musolino, si tratta di: “una grande opportunità di formazione per tutti i soci Conpait con un grande professionista come Giambattista Montanari“.

Chi è Giambattista Montanari?

Giambattista Montanari nasce a Ravenna nel 1963 e inizia la carriera di pasticcere nel 1979. Ha avviato e gestito diverse pasticcerie e ricevuto numerosi premi, partecipando a concorsi prestigiosi, nazionali ed internazionali. Il suo nome è di consuetudine associato al mondo della lievitazione e della sfoglia, delle farine e del burro, argomenti che egli approfondisce e racconta con professionalità e precisione, ma anche con passione contagiosa e creatività. La sua specializzazione nei lieviti e nella sfoglia nasce dalla sua stessa filosofia.

Giambattista racconta in un’intervista (Pasticceria Internazionale 246/2012): “i prodotti lievitati e di sfoglia sono “vivi” e il risultato infatti è “variabile”: dipende dalla qualità e tipologia delle materie prime impiegate, prime tra tutte burro e farina, dalla qualità dell’acqua, dalle metodologie d’impasto e lavorazione. Per un ottimo risultato è necessario capire cosa succede dentro un impasto, sapere come si legano le materie prime e saper controllare gli imprevisti… Tutto questo mi affascina ed è uno stimolo per continuare a migliorare”.

La sua specializzazione si è costruita nel tempo con la pratica assidua in pasticceria, con i molti corsi di aggiornamento, e con la sperimentazione e la ricerca costanti di nuovi prodotti (ingredienti, abbinamenti, bilanciamenti), il test attento dei risultati ed i consecutivi perfezionamenti. Giambattista Montanari attualmente tiene corsi di formazione e specializzazione ed è dal 2007 tecnico-dimostratore. Nel 2015 il Maestro Montanari scrive un libro dedicato al mondo della lievitazione naturale e nel 2016 con lo stesso libro – pH 4.1 Scienza e Artigianalità della Pasta Lievitata – vince il premio come miglior libro professionale di pasticceria nel mondo. Dal 2018 è membro dell’Accademia maestri pasticceri italiani.