Giornata Mondiale dell’Acqua: il vademecum di AMI Reggio Calabria per evitare gli sprechi

21 Marzo 2022 16:21

In occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua (22 marzo), AMI Reggio Calabria presenta un pratico vademecum per evitare gli sprechi

Il 22 marzo si celebra la giornata Mondiale dell’Acqua, una ricorrenza istituita dalle Nazioni Unite nel 1992. Quest’anno, la celebrazione dell’Oro blu è dedicata alle acque sotterranee e al rapporto tra l’acqua e i cambiamenti climatici. “Qui nel reggino – interviene Francesca Rogolino, Responsabile di Ambiente Mare Italia, Reggio Calabria – la situazione non è delle più rosee e spesso, durante i periodi di siccità, l’acqua in alcune zone della città scarseggia. Per questo è importante che tutti facciamo la nostra parte, mettendo in campo tutte le azioni possibili per tutelare un bene essenziale come l’acqua”.

Secondo gli ultimi dati Istat nel Mezzogiorno si registrano i più bassi livelli di soddisfazione per il servizio idrico. In Italia, nel 2020 più di tre famiglie su quattro (78,3%) si sono ritenute molto o abbastanza soddisfatte rispetto all’odore, al sapore e alla limpidezza dell’acqua. La quota di famiglie insoddisfatte, al di sopra della media nazionale, è stata rilevata in Calabria (36,8%), Sardegna (36,3%), Sicilia (34,9%) e Abruzzo (28,1%). Irregolarità nell’erogazione dell’acqua dichiarata da oltre 2 milioni di famiglie e anche in questo caso la Calabria si conferma come la Regione con la quota più elevata di famiglie (38,8%) che lamentano l’inefficienza del servizio, seguita dalla Sicilia (22,0%). Poca fiducia vi è anche nell’acqua di rubinetto, si legge sul rapporto Istat che il 28,4% delle famiglie esprime ancora poca fiducia nel bere acqua di rubinetto. Sebbene l’indicatore sia diminuito progressivamente nel tempo (40,1% nel 2002), permangono ancora notevoli differenze territoriali: il Nord-est è al 20,5% e nelle Isole si raggiunge il 49%. Toccano le percentuali più elevate Sicilia (49,9%), Sardegna (46,6%) e Calabria (41,4%)1 .

“ Mi dispiace dover ricordare in questa occasione – interviene l’Avv. Alessandro Botti, Presidente di Ambiente Mare Italia (AMI) – che negli ultimi dieci anni, in Italia le vendite totali delle acque imbottigliate in plastica, si sono più che raddoppiate. Un dato che ci porta a riflettere, considerate le numerose sorgenti naturali di acqua presenti nel nostro paese”. E aggiunge – “bisogna lavorare sulla cultura che faciliti il consumo di acqua pubblica e soprattutto su un piano nazionale di ristrutturazione e ottimizzazione delle reti idriche, in particolare in alcune aree del sud Italia che manifestano ancora gravi criticità”.

“Per permettere a tutti il bene acqua – conclude la Rogolino – possiamo intervenire sulle nostre abitudini quotidiane e contribuire all’abbattimento degli sprechi più comuni”. Di seguito Ambiente Mare Italia – AMI dispensa qualche pratico suggerimento per risparmiare e ridurre il più possibile il consumo di questa importante risorsa.

IL VADEMECUM PER RIDURRE LO SPRECO DI ACQUA