Reggio Calabria: Città Metropolitana e Adspem-AIL “Insieme per la salute delle donne”

1 Marzo 2022 12:12

Reggio Calabria: domani la presentazione del calendario di iniziative previste nel mese di marzo nel nuovo Centro tutela della salute del donatore

É in programma domani, mercoledì 2 marzo alle ore 10.30, nella sala Biblioteca di Palazzo “Corrado Alvaro” sede della Città metropolitana di Reggio Calabria, la conferenza stampa di presentazione del progetto firmato Adspem e AIL “Insieme per la salute delle donne”. L’iniziativa ha messo in programma nel mese di marzo una serie di incontri in cui verranno effettuate consulenze gratuite per la prevenzione dell’anemia presso il Centro tutela della salute del donatore, la nuova sede Adspem-AIL che ha preso vita lo scorso novembre all’interno di un bene confiscato situato in via Manfroce e affidato dalla Città Metropolitana alle stesse associazioni Adspem-AIL. All’incontro con gli organi di informazione parteciperanno il Sindaco metropolitano f.f., Carmelo Versace, i vicepresidenti di Adspem, Pinuccia Strangio e Rocco Gangemi, in rappresentanza di AIL, Martino Parisi e l’ematologa, Franca Ronco.