Reggio Calabria, chiuso il ristorante “Zuru Sushi” per “inosservanza di norme igieniche”

18 Marzo 2022 12:42

Reggio Calabria, il ristorante “Zuru Sushi” è stato chiuso per “condizioni di rischio determinate da inosservanza di norme igieniche”

Come da ordinanza pubblicata sul sito del Comune di Reggio Calabria, è stata disposta la chiusura del ristorante “Zuru Sushi” sito in via Corso Matteotti per “condizioni di rischio determinate da inosservanza di norme igieniche“. Nell’ordinanza si legge che “il Sindaco ha VALUTATO

– che sussistono i presupposti per l’adozione di un’ordinanza di carattere contingibile ed urgente al fine di prevenire pericoli all’incolumità pubblica;

– che, in particolare, risulta necessaria l’adozione di provvedimenti volti ad assicurare immediata e tempestiva tutela di interessi pubblici, quale in particolare la tutela della salute dei cittadini in rapporto alla fruizione dei servizi del pubblico esercizio;

ORDINA

nei confronti del Sig. LI XIN, omissis, n.q. di titolare del’impresa individuale «You You di Li Xin»-P. Iva 03077370801, avente sede legale in Reggio Calabria, via Ravagnese sup. nr. 78:

– la sospensione, con effetto immediato, di ogni attività svolta nel ristorante ad insegna “ZURU SUSHI” sito in via Corso Matteotti n. 37- Reggio Calabria, in assenza di idoneo titolo autorizzatorio, sino alla presentazione di idonea Segnalazione certificata di inizio attività, conforme a quanto previsto ex lege.

CLICCA QUI per leggere l’Ordinanza Sindacale n.10 del 17/03/2022 (Albo Pretorio n. 1365/2022)”.