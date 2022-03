Reggio Calabria, la lettera dello chef Felicione al fratello Giuseppe: “eri il mio supereroe, regalavi un sorriso nonostante la tua vita difficile”

11 Marzo 2022 11:12

La lettera del cuoco Felicione al fratello Giuseppe Cuzzola, morto ieri dopo un incidente verificatosi allo stabilimento Hitachi Rail

Grande tristezza ieri a Reggio Calabria per la morte di Giuseppe Cuzzola, tragicamente vittima di un incidente allo stabilimento Hitachi Rail. In molti hanno espresso il proprio cordoglio sui social, tra questi anche il fratello, cuoco Felicione, che tramite le pagine social ha dedicato la seguente lettera:

“A mio fratello Giuseppe

Quando eravamo piccoli mi facevi sentire protetto e compreso.

Eri il mio supereroe ed accanto a te, “u raggiatu” nessuno poteva farci nulla.

Per la gioia di mamma e papà, siamo cresciuti insieme e siamo sempre stati indivisibili, io tu e la nostra amata Lety.

La tua vita non è stata facile, dietro un sorriso che non ci facevi mai mancare, tante volte hai celato il tuo dolore, ma non ti sei mai arreso alle difficoltà.

Hai messo sempre l’amore per gli altri prima di tutto: le tue adorate figlie, la nostra famiglia, il tuo lavoro, i tuoi amici. Prima gli altri e poi tu, sempre.

Se c’era un problema a casa, da quando papà è andato via, sei stato tu il nostro punto di riferimento. Non ci hai mai fatto mancare nulla, proprio come papà il tuo cuore era immenso.

Passo dopo passo e con immensi sacrifici sei riuscito a realizzare i tuoi progetti imprenditoriali ed a realizzare il tuo sogno di diventare un pilota bravissimo.

Sono fiero di te e ti sarò sempre grato per tutto ciò che mi hai insegnato, fratello mio.

Mi hai trasmesso la passione per i motori sin da quando eravamo bambini.

Mi hai insegnato l’importanza di essere una persona generosa e sensibile.

Mi hai dimostrato che essere un Padre sia il dono più bello che la vita potesse fare ad un uomo, così guardando la gioia che sprigionavi quando guardavi le tue figlie ho capito quanto fosse bello essere un papà.

Ancora non ci credo e forse non ci crederò mai, perché con te è andata via per sempre una parte di me.

Ti ringrazio per tutto l’amore che ci hai dato.

Sei stato, sei e sarai per sempre il fratello migliore del mondo”.