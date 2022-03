Reggio Calabria, riprende il consiglio congiunto dopo la sospensione: lite per gli emendamenti Cannizzaro su porto e aeroporto, documento sulla mobilità a rischio | LIVE

23 Marzo 2022 16:03

Riprende il consiglio comunale di Reggio Calabria aperto alla partecipazione dei consiglieri metropolitani: seri problemi sul sul documento unitario per la mobilità

Sono ripresi da poco i lavori del consiglio comunale di Reggio Calabria aperto alla partecipazione dei consiglieri metropolitani convocato in sessione unica ed urgente per questa mattina nella sede dell’aula consiliare “Pietro Battaglia” di Palazzo San Giorgio. La seduta dovrebbe riprendere tra poco dopo il caos scatenato dal botta e risposta tra maggioranza ed opposizione sul “documento strategico sulle infrastrutture e la mobilità per il rilancio di Reggio Calabria e dell’Area Metropolitana”.

Dopo varie riunioni il Centro/Sinistra ha partorito un documento. L’opposizione, dal canto suo, ha inserito, l'”emendamento Cannizzaro”, sia sull’Aeroporto dello Stretto che sul porto di Reggio Calabria, da qui una lunga tra le parti e la sospensione.

Queste le parti inserite dal Centro/Destra non accettate dalla maggioranza:

lavori di messa in sicurezza, ristrutturazione e ammodernamento dell’aeroporto “Tito Minniti” di Reggio Calabria tramite i 25 milioni di euro, destinati dal Governo attraverso l’emendamento “Cannizzaro” n. 16.012 in legge di bilancio 2018;

l’amministrazione comunale di Reggio Calabria ha sottoscritto un protocollo di intesa con l’autorità di sistema dello Stretto (che si allega in copia ed è parte integrante del presente documento) per la realizzazione di interventi di riqualificazione dell’area portuale tramite i 15 milioni di euro inseriti in legge di bilancio 2020 attraverso l’emendamento “Cannizzaro” n. 120.21 volti anche ad assicurare la mobilità anche in funzione del rivoluzionario progetto di costruzione del Museo del Mediterraneo, ideato dall’archistar Zaha Hadid e finanziato dal Mibact.

Il documento integrale del Centro/Sinistra: