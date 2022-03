Reggio Calabria, il cordoglio di Cannizzaro per Giuseppe Cuzzola: “amico e padre esemplare, la sua morte sia un monito”

10 Marzo 2022 22:38

La passione per le corse accomunava il deputato reggino Francesco Cannizzaro e il compianto Giuseppe Cuzzola

“Nella vita ci sono episodi che ti aprono gli occhi… Quello di oggi, fatale a Giuseppe Cuzzola sul posto di lavoro, è uno di questi. Mi ha turbato così tanto da costringermi a rallentare un attimo, fermarmi a riflettere un po’ sulle vite frenetiche che conduciamo tutti”. E’ il messaggio di cordoglio del deputato Francesco Cannizzaro in merito alla morte tragica e inaspettata di Giuseppe Cuzzola. L’autotrasportatore era anche appassionato un appassionato di auto e corse. “Peppe era un AMICO, un ottimo PILOTA, un grande LAVORATORE, un PADRE esemplare – prosegue il parlamentare reggino – . Ci accomunava l’amore per i motori, l’adrenalina della gara, la vita delle corse. Una morte prematura fa sempre male. Ma una morte così è doppiamente frustrante. Nel dolore, dobbiamo TUTTI utilizzarla come MONITO, per spronarci a consumare il tempo e i rapporti in maniera migliore. CIAO PEPPE! BUONA STRADA tra le curve del paradiso”.