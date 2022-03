Reggio Calabria, Cannizzaro e Sisto sul PNRR e riforma della Giustizia: “grossi passi avanti per il Sud” [FOTO e INTERVISTE]

7 Marzo 2022 20:41

Reggio Calabria, conferenza stampa di Cannizzaro e Sisto sul PNRR, riforma della Giustizia, divario Nord-Sud, completamento del Palazzo di Giustizia

PNRR, riforma della Giustizia, divario Nord-Sud, completamento del Palazzo di Giustizia di Reggio Calabria, uffici di prossimità giudiziaria, dematerializzazione e digitalizzazione del sistema. Sono stati questi i temi principali della conferenza stampa che si è svolta presso la sede del Coordinamento provinciale di Forza Italia.

“E’ un momento per ringraziare chi si sta battendo a Roma per aiutare il Sud e la Calabria“, afferma il deputato e responsabile per il Sud di Forza Italia, Francesco Cannizzaro, nell’accogliere il sottosegretario alla Giustizia, Francesco Paolo Sisto, nella città dello Stretto per la stipula della convenzione per completare il nuovo Palazzo di Giustizia. “Il tema della giustizia – aggiunge Cannizzaro – necessita anche di attenzione al Sud, per accorciare il divario con il Settentrione. Stanno facendo bene i ministri Carfagna e Cartabia, ma sappiamo che Sisto è una persona capace e del Sud. Sono firmatario di un emendamento importante per i precari della giustizia che sono fondamentali affinchè funzioni bene questo comparto”, rimarca.

“L’assunzioni di numerosi collaboratori, grazie al PNNR che ci consentirà di investire anche su nuove strutture, aiuterà i giudici a non essere più dei solisti ma a far parte di un’orchestra. È un cambiamento organizzativo imponente dove non più il singolo ma un team si occupa di giustizia”, afferma il sottosegretario Francesco Paolo Sisto. “Tra le novità del decreto – sottolinea- la presunzione di innocenza, ossia non si potrà più definire colpevole chi non ha una sentenza definitiva passata in giudicato”. “Sul Csm basta con le divisioni, basta con le liti, le riforme vanno fatte tutti insieme appassionatamente prendendo la migliore magistratura, avvocatura, politica“, conclude Sisto. In alto la FOTOGALLERY, in basso le INTERVISTE complete.