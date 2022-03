Reggio Calabria, campo sportivo “la Pinetina”. Forza Italia: “tuteliamo strutture come questa”

22 Marzo 2022 12:16

Reggio Calabria, Forza Italia: “lo stato di abbandono in cui versano alcuni punti nodali dello sport reggino è da far rabbrividire”

Lo stato di abbandono in cui versano alcuni punti nodali dello sport reggino è da far rabbrividire. Ancor di più se si pensa a livelli di eccellenza raggiunti nella gestione. È il caso del campo “La Pinetina” di Ravagnese, sospeso nel limbo di uno sfratto che fa discutere. Ma a prescindere da come andranno a finire le cose, Forza Italia chiede razionalità e diplomazia nella gestione della vicenda. “Rispettiamo la complessità delle procedure burocratiche che riguardano gli impianti sportivi, questo in particolare. Ma al contempo sarebbe fondamentale tutelare il diritto allo sport della cittadinanza, soprattutto dei più giovani – sostengono i Consiglieri comunali Federico Milia, Antonino Maiolino e Antonino Caridi – ecco perché a nostro avviso uno sgombero forzato della struttura fino a nuova assegnazione non darebbe giovamento a nessuno, anzi porterebbe solo alla vandalizzazione dell’impianto. Pertanto, tenendo sì conto del corretto andamento del procedure, chiediamo un po’ di comprensione all’Amministrazione di Reggio Calabria, affinché possa dare continuità alle attività dell’impianto fino a definizione della vicenda.”