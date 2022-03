Reggio, Calenda innamorato del Lungomare: “basta mortificarci, Calabria luogo magnifico da far conoscere al mondo” [VIDEO]

10 Marzo 2022 20:31

L’apprezzamento del leader di Azione nei confronti della Via Marina di Reggio Calabria suona come un messaggio di incoraggiamento per cittadini e politica locale

Il Lungomare Falcomatà di Reggio Calabria ha stupito anche Carlo Calenda. Il leader di Azione, che ha tenuto una conferenza stampa nel pomeriggio nella città calabrese dello Stretto, ha dichiarato di aver apprezzato molto la Via Marina, peraltro conosciuta come il “Chilometro più bello d’Italia”. “Volevo farvi i complimenti – ha esordito Calenda rivolgendosi ai reggini – avete un Lungomare di grande livello”. Oltre a raccogliere con piacere la frase, i cittadini dovrebbero leggere la dichiarazione in senso positivo. “Non è questo solo un elogio alla Calabria, perché sarebbe la cosa più scontata, ma voglio che tutti smettessimo di mortificarci. Bisogna piuttosto essere capaci, quando ci si trova di fronte a cose belle e ben tenute, a farlo sapere al mondo intero”, ha proseguito Calenda. Insomma, un messaggio che dovrebbe dare la scossa alla politica locale, per risvegliare il senso di appartenenza ed attuare campagna di pubblicità mirate a rilanciare il turismo all’interno e fuori dai confini nazionali. Di seguito il video del discorso di Calenda.