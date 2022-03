Reggio Calabria, anniversario Bronzi di Riace: gli studenti dell’Ipalbtur di Villa San Giovanni al centro del progetto

12 Marzo 2022 10:41

I giovani villesi sono impegnati nell’allestimento, nell’accoglienza e nella guida della mostra d’arte ‘L’incanto’, promossa da L’A gourmet L’accademia art gallery

L’Istituto professionale alberghiero turistico di Villa San Giovanni è coinvolto nelle celebrazioni per il 50° anniversario dal ritrovamento dei due Bronzi di Riace. Fino al 31 marzo, nell’ambito delle attività previste dai percorsi per le competenze e l’orientamento, gli studenti dell’Ipalbtur, in particolare degli indirizzi ospitalità alberghiera ed enogastronomia settore sala e vendita, sono impegnati nell’allestimento, nell’accoglienza e nella guida della mostra d’arte ‘L’incanto’, promossa da L’A gourmet L’accademia art gallery.

“Il nostro istituto, grazie alla disponibilità di tutto il personale e dei ragazzi, è sempre sensibile a collaborare alle iniziative del territorio – afferma la dirigente scolastica dell’Ipalbtur, Carmela Ciappina – che, integrando la formazione scolastica con l’acquisizione di competenze pratiche, contribuiscono a ridurre il divario tra scuola e lavoro e favoriscono la creazione di relazioni con le imprese”.