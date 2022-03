20 Marzo 2022 23:10

Reggio Calabria: barca-biblioteca al Waterfront distrutta vandali, l’ideatore dell’iniziativa la toglie

E’ stata distrutta dai vandali, la barca-biblioteca posizionata nel WaterFront di Reggio Calabria, installata dal signor Antonino Triglia meno di un anno fa. Chiunque poteva prendere un libro o lasciarne uno, insomma era una piccola biblioteca a disposizione dei cittadini. Adesso questa biblioteca non c’è più, l’ideatore dell’iniziativa la toglie perchè ormai non è più utilizzabile, come si evince dalla foto in evidenza dell’articolo.