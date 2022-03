Reggio Calabria, waiting for… il Parco Lineare Sud. E intanto si fa spazio incuria e degrado | FOTO

24 Marzo 2022 16:13

Una barca bruciata ed un cumolo di rifiuto sono il triste biglietto da visita di un luogo che i cittadini attendono da tempo di poter far proprio interamente

La città di Reggio Calabria non vede l’ora di vedere il definitivo completamento del Parco Lineare Sud. Ormai da tempo il luogo è interessato da cantieri che, tra blocchi e rallentamenti, non stati definitivamente chiusi. Anzi, il tempo passa e, piano piano, a causa della lentezza dei lavori, ad aumentare è soltanto lo scenario di trascuratezza e degrado che circonda l’area. La struttura incompiuta, costruita per diventare un punto di ristoro per chi pesca nella zona di Calamizzi, è diventata il simbolo dell’incuria. Inoltre, da come si può osservare dalle immagini, sulla spiaggia è stata bruciata anche una barca, mentre nei pressi è presente una grande quantità di rifiuti abbandonati illegalmente. I cittadini da tempo segnalano le numerose problematiche, ma la sensazione è quella di vivere in un posto completamente dimenticato dalle istituzioni. Quindi, waiting for Parco Lineare Sud, nella speranza però che si completi davvero. E chissà che, magari con l’arrivo dell’estate, l’area possa ripopolarsi e quindi si faccia maggiore opera di pulizia e manutenzione.