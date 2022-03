Reggio Calabria: approvato il provvedimento che garantisce la parità di genere nella intitolazione di strade

9 Marzo 2022 13:09

Reggio Calabria: la commissione consiliare ha approvato il provvedimento che garantisce la parità di genere nella intitolazione di strade, piazze e luoghi pubblici della città

La commissione per le Pari opportunità del comune di Reggio Calabria, presieduta dalla consigliera comunale Teresa Pensabene, ha discusso e approvato una importante proposta di modifica al regolamento della Toponomastica cittadina. Un provvedimento motivato dalla necessità di affermare il principio di pari opportunità femminili nell’intitolazione di strade, piazze e luoghi pubblici, colmando così un gap che, fino ad oggi, è stato piuttosto evidente tra le intitolazioni a nomi maschili e quelle femminili che sono soltanto il sei per cento.

“Naturalmente – spiega la presidente della Commissione Pari opportunità, Pensabene – non si tratta soltanto di rincorrere dei semplici parametri numerici, ma di assicurare uguale dignità e opportunità a quelle figure femminili, reggine, calabresi ma anche nazionali o internazionali, che si siano distinte per il loro apporto a favore del progresso della civiltà e della società nei diversi ambiti del sapere. Abbiamo tantissime donne calabresi – prosegue la consigliera comunale – che sono state ignorate e che meritano di essere valorizzate e ricordate adeguatamente. E da ora in avanti saremo nelle migliori condizioni per farlo”. La proposta si avvale inoltre del contributo dell’Udi che ha partecipato attivamente al confronto in commissione, naturalmente della stessa commissione Toponomastica presieduta da Domenico Cappellano e dell’assessora alle Politiche di genere, Angela Martino che, già nei mesi scorsi, da componente della commissione Toponomastica, aveva avanzato la proposta di modifica al regolamento finalizzata proprio a garantire l’equilibrio di genere nell’ambito delle iniziative riguardanti la intitolazione di strade e piazze della città.