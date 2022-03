Reggio Calabria, l’appello di “Nuovi Orizzonti Sud”: “l’Aeroporto Tito Minniti non diventi ennesima mortificazione per la Regione”

4 Marzo 2022 11:09

Roberto Ieraci, Presidente dell’Associazione Culturale “Nuovi Orizzonti per il Sud”, lancia un appello per la valorizzazione dell’Aeroporto Tito Minniti

“Leggo con tristezza, da cittadino reggino, la notizia che a partire dal 27 marzo c.a. dall’aeroporto Tito Minniti di Reggio Calabria non ci saranno più voli da e per Milano. Purtroppo la drammatica situazione in cui versa lo scalo reggino è nota da tempo. Anche i collegamenti con altri aeroporti italiani, tra cui Roma, sono scarsi e disagevoli, e inoltre a prezzi molto superiori rispetto ad altri scali come a esempio Lamezia Terme. Dopo gli annunci sul potenziamento dell’aeroporto reggino, in attesa di capire quando e come verranno utilizzati i 25 milioni di euro, assistiamo intanto però alle molteplici difficoltà che rendono sempre più la nostra Regione e in questo caso in particolare la Città Metropolitana di Reggio Calabria sempre più lontana e poco ‘appetibile’, mortificando un territorio che dovrebbe fare del turismo uno dei suoi punti di forza.

E’ mancato negli anni un serio piano di rilancio dell’aeroporto , che avrebbe dovuto rappresentare ‘la porta d’ingresso’ per i tanti turisti e visitatori, ma non solo, se pensiamo a chi si sposta per motivi di studio o lavoro, vista anche l’importanza strategica della sua ubicazione, che lo vede al centro di due grandi Città Metropolitane quali Reggio Calabria e Messina. Dopo la fine di Alitalia e la nascita di ITA Airways speravamo che qualcosa in positivo si muovesse, soprattutto nei collegamenti verso i capoluoghi italiani più importanti, ma così non è stato. Mi associo all’appello che in questi giorni tanti cittadini stanno facendo, chiedendo al popolo reggino uno scatto d’orgoglio, ma anche un attenzione particolare da parte del nostro Presidente della Regione On. Roberto Occhiuto certo del suo impegno, per salvaguardare l’Aeroporto Tito Minniti strategico e importante non solo per la Città di Reggio Calabria ma per l’intero territorio metropolitano, affinché non diventi l’ennesima mortificazione per una Regione che ha ancora tanto da dare ma deve essere messa nelle condizioni di poterlo fare”. Lo afferma in una lettera Roberto Ieraci, Presidente dell’Associazione Culturale “Nuovi Orizzonti per il Sud“.