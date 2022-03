Reggio Calabria, l’ex Roof Garden torna a illuminarsi: tutto pronto per l’apertura di Terranova [FOTOGALLERY]

4 Marzo 2022 21:28

Domani, a Reggio Calabria, aprirà i battenti – dopo oltre 30 anni – l’ex Roof Garden, anche se sotto altra veste: ci sarà “Terranova”, nota catena di negozi d’abbigliamento. Tutte le foto

Per Reggio Calabria è un momento, a suo modo, storico. Dopo oltre 30 anni, domani, sabato 5 marzo, riprende infatti vita il locale che fu Roof Garden, locale iconico di Piazza Indipendenza e simbolo della Reggio da bere. Ad aprire i battenti sarà “Terranova“, nota catena di negozi d’abbigliamento. In questi mesi, su StrettoWeb, abbiamo seguito tutti i vari passaggi procedurali che hanno portato alla inaugurazione del locale, che ha ufficializzato l’apertura per domani. Occuperà solo primo piano e piano terra. A guardare le immagini (la fotogallery a corredo dell’articolo) a spiccare sono soprattutto le luci abbaglianti, quelle stesse luci che hanno illuminato – appunto – il Roof Garden dei tempi d’oro. Per l’apertura è tutto pronto: già riempiti i locali interni, allestiti a dovere con i capi d’abbigliamento.