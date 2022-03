Reggio Calabria, allarme processionaria in città: alberi sommersi da questo pericoloso insetto. La segnalazione di un lettore colpito al volto mentre passeggiva con il cane

6 Marzo 2022 11:56

Reggio Calabria, la processionaria torna a invadere gli alberi in città: la segnalazione dal Viale Messina

Come ogni anno in questo periodo, il problema della processionaria torna all’ordine del giorno. Le foto che pubblichiamo a corredo dell’articolo sono state scattate sul Viale Messina a Reggio Calabria e ritraggono gli alberi del viale completamente sommersi da processionaria. Alla nostra redazione questa mattina è arrivata una segnalazione da parte di un passante che mentre passeggiava con il proprio cane è stato colpito al volto da un insetto caduto dall’albero. L’appello è quindi di intervenire al più presto per evitare che il problema della processionaria possa diventare sempre più fuori controllo a maggior ragione con l’arrivo della bella stagione.