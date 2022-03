Reggio Calabria: alla Sala Lucianum la presentazione della conferenza concerto “Amor ti vieta di non amar”

25 Marzo 2022 10:01

Reggio Calabria, Sabato 26 marzo 2022 alle ore 18.00, presso la Sala Lucianum, il Circolo culturale Guglielmo Calarco- Coop.Vittorio Veneto presenta la conferenza concerto “Amor ti vieta di non amar”

Sabato 26 marzo 2022 alle ore 18.00, presso la Sala Lucianum, il Circolo culturale Guglielmo Calarco- Coop.Vittorio Veneto presenta la conferenza concerto “Amor ti vieta di non amar”. In viaggio tra gli amori del melodramma. Emanuela Ersilia Abbadessa con il soprano Eva Polimeni e il pianista Gabriele Aleo, propongono un viaggio immaginario tra i grandi amori eternati dalla musica. A partire dall’amore vero di Chopin e George Sand, prende il via un percorso di suoni e visioni che sfiora la canzone d’autore di Giovanni Danzi e approda alle grandi passioni delle eroine del melodramma, dalle tentazioni della Dalila raccontata per suoni da Camille Saint-Saëns, alla selvaggia sensualità della Carmen di Bizet. Tra tenerezze e struggimenti, amori infelici che trovano ristoro solo nella morte, gioie, dolci baci e languide carezze, il percorso si coronerà con le parole di D’Annunzio che al fremito delle labbra femminili ha regalato una delle pagine più belle della storia musicale italiana.

Emanuela E. Abbadessa (Catania, 1964) ha studiato pianoforte e canto lirico. Ha insegnato Storia della Musica e Comunicazione Musicale alla facoltà di Lingue dell’Università di Catania. Si è occupata della musica del Ventennio (Torino, 2005) e di rapporti tra musica e letteratura con studi su Brancati (Catania, 1997) e Bufalino (Ragusa, 2002). Ha al suo attivo molte pubblicazioni e due volumi di saggi: Ho un sassolino nella scarpa (Bonanno, 2005) e I teatri di Renzo Aiolfi (Bonanno, 2010). Ha collaborato con il Teatro Massimo di Catania. Scrive per il quotidiano “La Repubblica”. Attualmente si occupa dei progetti didattici del teatro dell’Opera Giocosa di Savona. Capo Scirocco (Rizzoli, 2013), vincitore del Premio Rapallo-Carige e del R. Brignetti Isola d’Elba, finalista ad Alassio Centolibri e al Premio Città di Rieti, è il suo primo romanzo. Nel 2016 ha pubblicato Fiammetta (Rizzoli), secondo al Premio Dessì e al Premio Subiaco Città del Libro e vincitore del premio “Fieramente il web”. Il suo nuovo romanzo È da lì che viene la luce (Piemme, 2019) è stato candidato al Premio Strega 2019. Ha ricevuto il Premio Etnabook 2019 per la cultura.