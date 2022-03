Reggio Calabria: presso l’Aula Magna Quaroni della Mediterranea la Lectio Magistralis del Prof. Roberto Giuntini

22 Marzo 2022 10:52

Venerdì 25 marzo presso l’Aula Magna Quaroni dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria si terrà la Lectio Magistralis del Prof. Roberto Giuntini

Venerdì 25 marzo alle ore 11.00 presso l’Aula Magna Quaroni dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria si terrà la Lectio Magistralis del Prof. Roberto Giuntini. La lezione rientra tra le attività didattiche della Scuola di Dottorato della Mediterranea, coordinata dal Prof. Massimiliano Ferrara. Titolo dell’incontro, che rientra ufficialmente anche nel ciclo dei seminari dell’Accademia dei Lincei: “Classificazione supervisionata e Meccanica Quantistica”.



Roberto Giuntini professore dell’Università di Cagliari e Professore distaccato presso il Centro Linceo B. Segre, filosofo della Scienza, uno dei massimi riferimenti scientifici del Settore scientifico, è stato fino al 2020 Presidente della Società scientifica di Logica e Filosofia della Scienza. Vincitore nel 1998 del prestigioso Premio internazionale Birkhoff-Von Neumann Prize conferito dalla International Quantum Structure Association. Membro dell’ANVUR e autore di più di 100 pubblicazioni su prestigiose riviste internazionali

Il Prof. Ferrara – dichiara – “Il Seminario del Prof Giuntini si inserisce in un Programma didattico del primo anno di operatività della Scuola che mira ad incentivare la formazione multidisciplinare dei nostri giovani studiosi che al primo anno dottorale devono – a nostro avviso – necessariamente sperimentare. Il Dottorato non deve formare “super specialisti” in campo accademico ma anche practitioners, pedagogicamente orientati al sapere contaminato e sempre pronti al cambiamento. Una piccola grande sfida culturale non solo eminentemente scientifica”