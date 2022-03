Reggio Calabria, albero sradicato dal forte vento finisce in strada a Croce Valanidi | FOTO

31 Marzo 2022 11:11

In Via Trapezi a Croce Valanidi, zona sud di Reggio Calabria, un albero è stato sradicato dal forte vento, finendo in strada

Il forte vento delle ultime ore ha creato qualche disagio anche a Reggio Calabria. Qualche ora fa infatti, in Via Trapezi a Croce Valanidi, zona sud della città, un albero è stato completamente sradicato, finendo in strada. Nessuna conseguenza grave, per fortuna. Sul posto sono intervenuti Carabinieri, Ambulanza e Vigili del Fuoco, con questi ultimi che – come si può vedere dalle immagini a corredo dell’articolo – hanno recintato la zona per rendere percorribile il passaggio delle auto nella carreggiata. Sul posto sorveglia adesso la Polizia Locale.