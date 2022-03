Reggio Calabria, al via il corso di formazione gratuito per Ufficiali di Gara ACI

22 Marzo 2022 15:54

Al via a Reggio Calabria, dal 30 marzo all’1 aprile, il corso di formazione grauito per Ufficiali di Gara ACI sportiva dell’Automobilismo italiano aderente al CONI e riconosciuta dalla FIA

Sono aperte le iscrizioni per la partecipazione al corso di formazione gratuito per Ufficiali di Gara ACI, la federazione sportiva dell’Automobilismo italiano aderente al CONI e riconosciuta dalla FIA. Il corso è articolato in tre lezioni pomeridiane che si svolgeranno nei giorni 30 -31 marzo e 01 aprile dalle ore 18 alle ore 20.00 con esame finale di abilitazione, per le qualifiche di commissario di percorso, verificatore sportivo e verificatore tecnico, sabato 02 aprile con inizio alle ore 10.30.

Il corso si svolgerà presso la sede dell’Automobile Club di Reggio Calabria in via Giuseppe De Nava 43. Gli idonei saranno iscritti all’albo provinciale dell’Automobile Club di Reggio Calabria e potranno aderire alla neo costituita associazione ufficiali di gara “san Giorgio”.

Le domande di ammissione devono essere presentate all’ ufficio sportivo dell’ AC compilando un apposito modulo presente sulla pagina Facebook o inviarle via mail all’ indirizzo ufficiosportivo@reggiocalabria.aci.it . I requisiti richiesti sono la cittadinanza italiana, la maggiore età, il possesso della patente di guida ed il titolo di studio della scuola dell’obbligo.

“L’ obiettivo è dare agli appassionati del mondo sportivo automobilistico l’opportunità di avvicinarsi al mondo delle gare ed esserne protagonisti, attraverso appunto la qualificazione di figure indispensabili per il corretto svolgimento delle gare (slalom, salite, rally, etc..) oltre che fornire un’occasione di impegno anche lavorativo attraverso l’associazione, tutto ciò sempre nel rispetto delle regole, della sicurezza stradale e dell’ ambiente di cui ACI è promotore.”