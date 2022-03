Reggio Calabria: al Palazzo della Cultura la mostra bi-personale “Materiae. Corrispondenze d’Arte Contemporanea”

15 Marzo 2022 16:52

Sarà presentata venerdì 18 marzo 2022, alle ore 17:30 presso il Palazzo della Cultura “Pasquino Crupi” di Reggio Calabria la mostra bi-personale “MATERIAE. Corrispondenze d’Arte Contemporanea”, che vede protagonisti due artisti contemporanei reggini Saso Pippia e Demetrio Giuffrè, sotto la curatela dell’architetto Francesca Schepis. Porteranno i loro saluti e interverranno oltre gli artisti e la curatrice: Filippo Quartuccio Delegato alla Cultura per la Città Metropolitana di Reggio Calabria, Annamaria Franco Responsabile del Palazzo della Cultura, Santo Marcello Zimbone Rettore dell’Università degli Studi Mediterranea di RC, Francesca Bilotta Presidente In/Arch Calabria.

La mostra, che sarà aperta al pubblico fino al 06 aprile 2022, fa parte di un progetto di valorizzazione dell’Arte Contemporanea promosso e sostenuto dal Città Metropolitana di Reggio Calabria, in uno degli edifici simbolo della città, che ospita continuativamente esposizioni di rilevanza internazionale. Si inserisce in una importante e ambiziosa programmazione, che ha recentemente visto l’ enorme successo della mostra dedicata all’artista di fama mondiale BANKSY.

Il progetto espositivo dal titolo “MATERIAE” nasce dall’incontro e collaborazione degli artisti Giuffrè e Pippia che, attraverso corrispondenze condivise nelle loro personali linee di ricerca, presentano un percorso duplice ma fatto di visioni comuni. Attraverso la luce, il colore e la corporeità trasferiscono quella componente emozionale, fisica e tangibile legata al luogo.

Il linguaggio utilizzato da Demetrio Giuffrè è caratterizzato dalla combinazione di tecniche artistiche e dall’impiego di nuovi materiali, che lo portano a utilizzare il silicone in maniera inedita e sperimentale. L’artista plasma il composto polimero come fosse organico e vivente reinventandolo in forme espressive applicate alla pittura, alla scultura, alla decorazione.

L’opera di Saso Pippia si presenta come il risultato di un’attività paziente, insieme, di sintesi del segno pittorico e di densificazione di senso. Un esito che è ottenuto tanto da un’azione additiva, di pigmenti e paste colorate stesi sul supporto orizzontale, quanto da un’opposta e complementare azione sottrattiva, nella scarificazione della superficie alla ricerca di un suo disvelamento. Ma ciò che soprattutto rivela il percorso espositivo sono la vivacità e l’energia del loro operare sulla materia, o meglio, sulle materie dell’arte. Lasciano trasparire il loro amore per la musica, la fotografia, la letteratura, guardando il mondo con occhi curiosi e indagatori . Il Vernissage sarà accompagnato da una sonorizzazione di musica elettronica proposta dall’artista Al Perdido. La mostra sarà visitabile nei seguenti orari di apertura: da martedì a sabato dalle ore 8:30 alle ore 19:00 (ultimo ingresso ore 18:30); domenica e lunedì chiuso.