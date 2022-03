Reggio Calabria, al Museo del Bergamotto l’evento della Lega dal titolo “Donne e impresa in Calabria”

10 Marzo 2022 17:16

“Nella settimana in cui si celebra la giornata internazionale della Donna, arriva forte l’allarme della Confcommercio che rilancia i dati Istat: l’occupazione femminile al Sud è al 33,2%, il 30% in meno della media Europea, mentre al Nord ed al Centro al 59,2%,sotto comunque di 4 punti rispetto alla media Europea. L’ultimo rapporto di Unioncamere dice che su 6 milioni di imprese presenti su suolo nazionale, soltanto 1,3 milioni sono femminili. Oggi, in Italia solo un’impresa su 6 è guidata da donne”. E’ quanto scrive in una nota Francesca Anastasia Porpiglia, Responsabile Dipartimento Pari opportunità Lega Salvini- Premier per la Calabria. “Circa 153.000 sono le giovani donne imprenditrici – prosegue – e secondo un recente studio dell’Eurostat, le donne nelle aziende private, percepiscono all’incirca il 20,7% in meno rispetto agli uomini. L’imprenditoria femminile in Italia è stata duramente colpita dalla crisi sanitaria. Dopo anni di crescita ininterrotta, nel 2020 l’occupazione femminile è scesa al 49% facendo registrare il dato peggiore dal 2013. La distanza(gap) del tasso di occupazione femminile da quello maschile è arrivata a toccare i 18,2 punti percentuali, contro i “soli” 10,1 punti della media europea. A perdere il lavoro nel 2020 sono state quasi esclusivamente le donne (il 98% dei nuovi disoccupati). In Calabria i dati sull’occupazione femminile sono peggiori: Nel 2020 in Calabria risultano occupate 527.050 persone, di queste solo il 35,4% sono donne. Tra il 2018 e il 2020 il numero di donne occupate ha subito una flessione di 1,5 punti percentuali corrispondenti in valore assoluto a -16.504 persone. La Calabria è la 17° regione d’Italia nella classifica 2020 del numero di donne manager. Le donne ai vertici di aziende private della regione sono solo 46 su un totale di 202 dirigenti, il 19% del totale dei manager, percentuale questa volta in linea con il dato nazionale anch’esso del 19%. Sono dati che evidenziano un doppio incrocio pericoloso tra questione femminile e questione meridionale”.

Il Dipartimento Pari opportunità Lega Calabria, dopo la realizzazione di un cortometraggio realizzato in occasione della giornata internazionale a contrasto delle violenze contro le donne per sensibilizzare sul tema della violenza alle donne, vuole dare un altro concreto contributo alle donne calabresi, offrendo un report dettagliato di tutti i bandi attualmente attivi, nonché degli strumenti, misure e fondi europei a sostegno dell’imprenditoria al femminile, all’interno di un evento che vede la partecipazione e la testimonianza di donne che si sono affermate come imprenditrici nel nostro territorio:

Malaga Cavalea – Imprenditrice , amministratore unico Mades Srl; Tiziana Cannata – Imprenditrice. amministratore unico Kartiell Verona Srl; Giovanna Pizzi – Imprenditrice e giornalista agroalimentare in rappresentanza del distretto del Cibo della Piana di Gioia Tauro ed area dello Stretto; Alberta Nesci – Titolare rappresentante dell’azienda agricola Nesci, in rappresentanza dell’Accademia del bergamotto e fondazione ITS – Reggio Calabria.

All’evento, dal titolo “Donne e impresa in Calabria”, che si terrà giorno 12 marzo ore 10.00 presso il Museo nazionale del Bergamotto (in via dei Filippini 50), interverranno qualificati esponenti istituzionali e di partito della Lega nazionale, regionale e comunale come il Coordinatore regionale della Lega Salvini-Premier Giacomo Francesco Saccomanno, il Coordinatore provinciale Franco Recupero, il Presidente del Consiglio Regionale Filippo Mancuso, l’assessore Regionale alle politiche sociali Tilde Minasi, il Capogruppo in consiglio regionale Simona Loizzo ed il Capogruppo in consiglio comunale di Reggio Calabria Giuseppe De Biasi. Francesco Battaglia , funzionario regionale illustrerà nel corso del convegno i bandi e le misure a sostegno dell’imprenditoria al femminile Concluderanno i lavori l‘On. Simona Baldassare Europarlamentare della Lega membro della commissione europea per i diritti alle donne e l’uguaglianza di genere e l’On. Laura Ravetto Parlamentare Nazionale, responsabile nazionale dipartimento pari opportunità Lega Salvini Premier.