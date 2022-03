Reggio Calabria: al Liceo classico Campanella lo scrittore Corrado Calabrò presentarà la sua opera “Quinta dimensione”

30 Marzo 2022 09:36

Reggio Calabria: venerdì 1 Aprile nella Biblioteca Magistrale del Liceo classico Tommaso Campanella lo scrittore Corrado Calabrò incontrerà gli allievi per presentare la sua opera omnia “Quinta dimensione”

Venerdì 1 Aprile 2022 nella Biblioteca Magistrale del Liceo classico Tommaso Campanella, nell’ambito delle iniziative programmate con il Rhegium Julii, alla presenza del dott. Giuseppe Bova, lo scrittore Corrado Calabrò incontrerà gli allievi per presentare la sua opera omnia “Quinta dimensione”. Con questa nuova edizione delle sue poesie scelte, Corrado Calabrò affida al lettore un’opera antologica preziosa e aggiornata alla sua produzione più recente, mantenendo la struttura in sezioni che illumina i temi fondamentali della sua longeva attività di scrittura: un autoritratto poetico da cui emerge la forte consapevolezza raggiunta con la piena maturità espressiva, capace di stabilire rapporti profondi fra testi nati in momenti diversi della vita. Il mare, l’astrofisica e l’amore risultano gli elementi cardine intorno ai quali ruota il pensiero del poeta, tenuti insieme dall’energia che dà forma alla salda pronuncia del dettato, tra classico e sperimentazione, nella variabilità di forme che spaziano dal poemetto all’epigramma.

Corrado Calabrò è nato a Reggio Calabria nel 1935 e vive a Roma. Alto funzionario dello Stato, ha ricoperto varie cariche quali Presidente di sezione della Corte dei Conti, Presidente Tar Lazio, Capo di Gabinetto di vari ministeri e governi, Presidente Autorità Comunicazioni. Sono 23 i libri di poesie pubblicati da Corrado Calabrò in Italia, da “Prima Attesa” (Guanda, 1960) fino agli ultimi di questi anni; tra i principali “Una vita per il suo verso” (Oscar Mondadori, 2002) e “La stella promessa” (Lo Specchio, Mondadori, 2009). 34 sono le edizioni straniere delle sue poesie, in 20 lingue. Numerose le trasposizioni teatrali e musicali, con recital in 34 città. Finalista al premio Strega 1999 col romanzo “Ricorda di dimenticarla”. Per la sua opera poetica ha ricevuto molti riconoscimenti in Italia e all’estero, tra cui tre lauree honoris causa. All’ultimo asteroide scoperto è stato dato nome di Corrado Calabrò “per aver rigenerato la poesia, aprendola, come in sogno, alla scienza”.