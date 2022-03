Reggio Calabria, Accreditamento Erasmus + per l’I.C. Giovanni XXIII di Villa San Giovanni

9 Marzo 2022 18:02

L’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII di Villa San Giovanni ha ottenuto l’Accreditamento Erasmus +: la candidatura è stata approvata con un punteggio di 91/100

L’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII di Villa San Giovanni ha ottenuto l’Accreditamento Erasmus +, porta di accesso, per il settore istruzione, a progetti di mobilità internazionale finanziati dall’Unione Europea con l’Azione chiave 1. La candidatura, presentata dalla scuola villese nel mese di ottobre scorso, è stata, infatti, approvata dall’Agenzia Nazionale INDIRE con punteggio 91/100.

Il gruppo di progetto diretto dal Dirigente scolastico, prof.ssa Teresa Marino, e costituito dalle docenti Emanuela Andria, Sabrina Barca, Caterina Trecroci, Rosy Ussia, col supporto del DSGA Tommaso Pacino, ha elaborato l’Erasmus plan, valorizzando le precedenti esperienze di partenariato europeo ed eTwinning, definendo una strategia a lungo termine coerente con la vision e la mission della scuola, in linea con gli elevati standard di qualità Erasmus+ in materia di inclusione sociale, sostenibilità ambientale ed educazione digitale.

Il “Giovanni XXIII” potrà così contare fino al 2027 su un finanziamento stabile per effettuare ogni anno nuove mobilità. Gli alunni della scuola primaria e secondaria, docenti e personale ATA, visiteranno le scuole partner in Spagna, Francia, Austria, scambieranno buone pratiche in tema di educazione ambientale, effettueranno corsi di lingua e formazione, ma anche attività di didattica collaborativa a distanza all’interno della community europea eTwinning.

“Erasmus + – afferma il Dirigente scolastico Teresa Marino – è una opportunità preziosa per rafforzare la vocazione europea del nostro Istituto, per migliorare la qualità e l’efficacia delle nostre azioni didattiche e formative, per aprire ai nostri ragazzi nuovi orizzonti di incontro e conoscenza. Crediamo nella condivisione di valori, nella forza del vivere insieme e nella cooperazione. E’ urgente acquisire il senso di appartenenza all’Europa a partire già dal primo ciclo d’istruzione attraverso la formazione di un’identità comune che riconosce nella Fratellanza tra le Nazioni e nella Pace i suoi tratti valoriali fondativi”.