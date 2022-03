Reggio Calabria, 18enne sbanda e travolge operaio allo svincolo di Gallico | DETTAGLI

17 Marzo 2022 18:52

Reggio Calabria: l’operaio è stato investito, mentre tagliava l’erba, da un’auto sull’A2 all’altezza di Gallico

Nuovo terribile incidente oggi a Reggio Calabria, nel tratto cittadino dell’A2 – Autostrada del Mediterraneo. Dopo il maxi tamponamento nella carreggiata Sud all’altezza dello svincolo del porto, con il traffico congestionato nelle prime ore del mattino, un altro sinistro s’è verificato nel corso della giornata pochi chilometri più a nord, nello svincolo di Gallico, dove erano in corso i lavori di manutenzione per il taglio dell’erba ai bordi della strada. Ad un tratto, però, un veicolo condotto da una ragazza di 18 anni che guidava a velocità non commisurata in prossimità di un cantiere mobile, sbandava impattando contro il guard-rail mentre uno degli operai stava scavalcando per raggiungere gli altri colleghi. Sorpreso dall’auto fuori controllo, l’operaio è stato sbalzato all’interno della cunetta: sono stati minuti drammatici in quanto i presenti sul posto hanno temuto il peggio, ma fortunatamente dopo le cure fornite dai soccorritori del 118 e dai medici dell’Ospedale dove il malcapitato è stato trasportato d’urgenza in ambulanza, le ferite si sono rivelate meno gravi del previsto al punto che l’uomo si trova già a casa, seppur dolorante e con cinque giorni di prognosi. A bordo del veicolo condotto dalla ragazza c’erano 4 persone, tutte 18enni: fortunatamente non hanno riportato alcuna lesione, ma soltanto un grande spavento. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato per i rilievi di rito.