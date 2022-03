Reggio Calabria, il cuoco Felicione ricorda Giuseppe Cuzzola: “auguri fratello, mi manchi e vorrei tornare indietro nel tempo…”

19 Marzo 2022 10:31

Il post social del cuoco Felicione per ricordare il fratello Giuseppe Cuzzola, recentemente scomparso a causa di un incidente avvenuto allo stabilimento Hitachi di Reggio Calabria

“Caro Giuseppe, oggi sarebbe stato il tuo onomastico, oltre che la festa del papà. Ed io mi sento dentro tante emozioni che non riesco neppure a spiegare, mi manchi tanto e mi manca anche papà, soprattutto in questi momenti così dolorosi”. E’ quanto scrive sui social il cuoco Felicione, ancora scosso per la morte del fratello Giuseppe Cuzzola. La comunità di Reggio Calabria si è stretta nel dolore per il noto pilota, definito “u rraggiatu”, uomo molto stimato per la sua grande personalità.

“Vorrei far tornare indietro il tempo e ritornare alla spensieratezza ed all’allegria di quella foto. Ma non posso farlo. L’unica cosa che mi consola è sapere che sei lassù accanto al nostro amato papà e che vegliate su di noi e sulla nostra famiglia, perché solo attraverso il vostro amore troveremo la forza di andare avanti. Te lo prometto, ve lo prometto. Ovunque voi siate: Auguri fratello, auguri papà”, conclude Felice Cuzzola.