Reggina, ora è ufficiale: Vincenzo Iiriti non è più il Direttore Generale amaranto

14 Marzo 2022 19:12

Vincenzo Iiriti non è più il Direttore Generale della Reggina: l’annuncio del club amaranto

“Reggina 1914 comunica di aver ricevuto ed accettato, nella giornata di venerdì 11 marzo, le dimissioni del direttore generale Vincenzo Iiriti“. Un comunicato breve e striminzito, che certifica però ufficialmente quanto già si sapeva da giorni. Vincenzo Iiriti non è più il Direttore Generale della Reggina. Era tornato lo scorso dicembre, in concomitanza del periodo buio coinciso con l’esonero di Aglietti, per “sistemare la parte amministrativa” e, questa volta, a detta sua, per restare più a lungo. Non è accaduto. Frizioni dopo Reggina-Pisa, la minaccia di dimissioni poi smentite, il confronto con Gallo e le definitive dimissioni nella giornata di venerdì, alla vigilia del match col Perugia. È l’ennesimo ribaltone, per quanto concerne il ruolo di dg, in tre anni, adesso non più un caso.