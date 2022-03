Reggina-Vicenza 0-0, doppia occasione per gli amaranto – LIVE

2 Marzo 2022 18:23

Reggina-Vicenza, tutti gli aggiornamenti in tempo reale dal Granillo: formazioni ufficiali, cronaca testuale live e, a fine gara, tabellino, pagelle e dichiarazioni dei protagonisti

Chi si ferma è perduto. E la Reggina, in questo momento, non ha affatto intenzione di fermarsi. La vittoria contro il Pisa ha riscattato la brutta debacle di Frosinone e ha portato a quattro le vittorie nelle ultime cinque sfide. Ora, l’occasione è ghiotta: si gioca di nuovo al Granillo e contro un Vicenza alla disperata ricerca di punti salvezza nonché pieno zeppo di indisponibili, come gli amaranto. Ma i biancorossi provengono dal successo nello scontro diretto contro il Pordenone, hanno cambiato molto nel mercato di gennaio e non hanno nulla da perdere. Gara “trappola” per la squadra di Stellone, che ha chiesto infatti ai suoi di non sottovalutare l’avversario, rischio prevedibile viste le situazioni opposte tra le due squadre. StrettoWeb seguirà come di consueto il match in diretta dal Granillo con tutti gli aggiornamenti in tempo reale: formazioni ufficiali, cronaca testuale live e, a fine gara, tabellino, pagelle e dichiarazioni dei protagonisti.

Reggina-Vicenza, la cronaca testuale live

22′ – Ci prova Cavion dal limite per il Vicenza, il piattone finisce alto ma non di molto.

17′ – Al Granillo non ci si annoia: ora è il Vicenza a farsi di nuovo vivo dalle parti di Micai, con Teodorczyk, ma quest’ultimo svirgola.

14′ – Sinistro velenoso di Folorunsho dai 25 metri, la palla sfiora di nuovo il palo! Altra chance per la Reggina, che comincia a macinare occasioni da rete. Molto attivi Cortinovis e Folorunsho in mezzo, con Menez che viene dietro.

11′ – Ancora Adjapong, Reggina a un passo dal vantaggio! Buona azione personale di Menez, che passa dai piedi di Cortinovis e arriva all’esterno scuola Sassuolo, il quale si accentra e conclude di destro: la sfera sfiora il palo.

9′ – Il sostituto vero di Crisetig è Bianchi, a cui Stellone ha affidato questa sera i compiti di regia in mediana. Cortinovis e Folorunsho svolgono il ruolo di mezz’ali.

5′ – Così come domenica, anche oggi è da segnalare la posizione invertita dei due quinti: Adjapong a sinistra e Giraudo a destra.

3′ – Il Vicenza risponde subito con Zonta, che conclude da interno area leggermente defilato: la palla sfiora il palo e Micai può solo guardare.

2′ – C’è subito la prima conclusione del match, è della Reggina: Adjapong ci prova dal limite, tiro telefonato, blocca facile il portiere.

1′ – Si parte: comincia Reggina-Vicenza. In questo primo tempo la squadra amaranto attaccherà verso la Curva Sud.

PRIMO TEMPO

Reggina-Vicenza, prepartita

18:25 – Squadre negli spogliatoi, lo speaker sta annunciando le formazioni e la Sud comincia a scaldarsi. Pochi minuti ancora all’inizio della sfida.

18:01 – Accesi ormai da un po’ i riflettori dello stadio Granillo, le due squadre sono in campo per il riscaldamento. Temperatura bassa, nella media di questi giorni, ma cielo solo nuvoloso. Spalti semivuoti, a mezz’ora dall’inizio, ma oggi potrebbe registrarsi anche il record negativo di presenze, in attesa del dato ufficiale della società a fine primo tempo.

Reggina-Vicenza, formazioni ufficiali

Tornano dal primo minuto Micai e Loiacono, come annunciato da Stellone in conferenza, mentre a sostituire Crisetig è, come ipotizzato alla vigilia su queste pagine, Cortinovis, che rientra dopo la settimana di stop per un problema fisico. Sarà affiancato da Bianchi e Folorunsho. Davanti, confermato Menez con Galabinov al suo lato.

Reggina (3-5-2): Micai: Loiacono, Amione, Di Chiara; Adjapong, Bianchi, Cortinovis, Folorunsho, Giraudo; Ménez, Galabinov. A disposizione: Aglietti, Turati, Aya, Franco, Bellomo, Hetemaj, Kupisz, Denis, Montalto, Tumminello. Allenatore: Stellone.

LR Vicenza (4-2-3-1): Contini; Padella, Brosco, De Maio, Crecco; Zonta, Cavion; Dalmonte, Da Cruz, Giacomelli; Teodorczyk. A disposizione: Grandi, Confente, Maggio, Mancini, Favero, Sandon, Djibril, Cester, Alessio, Lattanzio, Spiller. Allenatore: Brocchi.

Arbitro: Luca Massimi di Termoli. Assistenti: Vittorio Di Gioia di Modena e Mattia Scarpa di Reggio Emilia. IV ufficiale: Maria Marotta di Sapri. VAR: Marco Serra di Torino. AVAR: Pietro Dei Giudici di Latina.