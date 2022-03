Reggina-Vicenza, le possibili scelte di Stellone: rientrano Micai e Loiacono, dubbio Crisetig e scalpita Cortinovis

1 Marzo 2022 22:03

Le possibili scelte del tecnico della Reggina Roberto Stellone in vista del match di domani alle 18.30 al Granillo contro il Vicenza

Qualche ritorno, qualche dubbio, un po’ di pretattica. E’ sempre difficile entrare nella testa di Roberto Stellone. Lo è ancor di più alla vigilia di una partita, specie quando si gioca ogni tre giorni e le rotazioni sono quasi naturali. Ci saranno i soliti 5-6 cambi, ha confermato l’allenatore della Reggina in conferenza stampa. Ci tiene sempre a precisare che non si tratta di bocciature, ma di normalissimo turnover visto il tour de force di queste settimane.

Per la partita contro il Vicenza di domani, il tecnico amaranto ha confermato i ritorni di Micai (solita alternanza con Turati, in campo contro il Pisa) e di Loiacono (in luogo di Aya, che ha giocato domenica e che veniva da qualche settimana di stop). Non molte altre le scelte, se non le solite di Amione e Di Chiara. Il trainer non si è sbilanciato sulla conferma della difesa a 3 (probabile) o sul ritorno a 4, ma è quasi irrilevante considerando la solita elasticità di Di Chiara (braccetto o quarto).

A centrocampo il secondo dilemma: Crisetig. Nel pre Pisa l’annuncio: “non riposerà oggi ma contro il Vicenza”. Oggi, corretto un po’ il tiro: “potrebbe riposare, ma lo saprete domani”. L’impressione è che il calciatore abbia dato la disponibilità a giocare nonostante stia tirando la carretta da settimane. Oppure è semplice pretattica. In caso di impiego dal primo minuto, al suo fianco dovrebbero esserci Bianchi e Folorunsho; se dovesse riposare, invece, il ballottaggio è tra Hetemaj (mediana muscolare senza riferimenti), Cortinovis e Bellomo, in questi ultimi due casi con Folorunsho a scalare dietro. C’è da considerare che il talento scuola Atalanta è stato fuori nell’ultima settimana. Sulle fasce, solito ballottaggio a destra tra Adjapong e Kupisz, mentre a sinistra va verso la conferma Giraudo, a meno che non venga dirottato Kupisz con Adjapong sicuro a destra.

Davanti? Menez ha giocato settanta minuti e Montalto solo un’ora, ma sabato c’è subito il Parma. Cortinovis-Tumminello è una coppia che a Ferrara ha funzionato, un po’ meno invece il doppio centravanti a Frosinone. La scelta è tutta qui.