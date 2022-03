Reggina-Vicenza 3-1, le pagelle di StrettoWeb: ma il Menez di prima l’hanno rapito?

2 Marzo 2022 20:35

E’ appena terminato il match del Granillo tra Reggina e Vicenza: come di consueto, al triplice fischio, le pagelle della nostra redazione

La Reggina vince ancora in casa: al Granillo è 3-1 al Vicenza con le reti di Galabinov (rigore), Menez e Cortinovis. Le pagelle della nostra redazione.

Micai 6.5 – Come Turati domenica, fa lo spettatore non pagante per circa mezz’ora, poi vede arrivare vicino a lui qualcosa che sembra essere simile a una sfera, e la respinge. Non può nulla sul gol.

Loiacono 6.5 – Il capitano è tornato da qualche settimana nel ruolo a lui più congeniale, e lo fa bene, al netto di un’uscita palla al piede nel primo tempo che ha spaventato tanti.

Amione 7 – Ogni suo intervento è un “olé” della Sud, praticamente. Mancava solo la ola. E lui si esalta e conferma le ottime impressioni di queste ultime uscite.

Di Chiara 7 – Chiude la sua zona e, a volte, anche quelle non di competenza, mettendo una pezza a qualche mancata diagonale. Poi si ricorda che ogni tanto si può anche spingere e qualcuno lo vede dalle parti della bandierina: “ma quello è Di Chiara? Ma dove vai?”.

Adjapong 7 – Migliore prestazione da quando è in amaranto, in assoluto. Piazzato a sinistra, gioca a piede invertito ed è il più pericoloso nella prima mezz’ora. Nella ripresa sfrutta la sua velocità per arare il campo nelle praterie lasciate dalla squadra avversaria.

Bianchi 7 – Prima regista in mediana, poi mezz’ala, suo ruolo naturale. Giganteggia a centrocampo, zona di campo in cui la Reggina vince la gara.

Cortinovis 7 – Viene soltanto da dire: se lo meritava. Ci prova da settembre, ci riesce oggi per la prima volta con una conclusione stranissima, ma voluta: l’ennesimo perla di queste settimane al Granillo.

Folorunsho 7 – Se esistesse una classifica dei rigori guadagnati, lui la vincerebbe a mani basse. L’anno scorso ne ha guadagnato parecchi, quest’anno riparte. E poco prima ha sfiorato il “golazo”.

Giraudo 6.5 – Sono evidenti le sue caratteristiche, quelle di terzino, ma i compiti li esegue alla grande: qualche lacuna con la palla al piede, ma quando c’è da chiudere le diagonali è sempre perfetto.

Ménez 7.5 – Allora, due sono sono le cose: o esiste un altro Menez, ed è stato rapito, magari segregato in qualche bunker; oppure c’è qualche pozione magica speciale progettata dal tecnico. Benvenuto Jeremy, dopo un anno e mezzo! Balla la samba in area e mette a segno il terzo gol di fila in casa, senza dimenticare quella corsa di 30 metri per andare a recuperare un pallone quasi fuori (lo ha mai fatto?). Non sappiamo come abbia fatto Stellone, ma ha tutta la nostra stima, a prescindere.

Galabinov 6.5 – Qualche mugugno, in avvio, poi ricorda a tutti qual è il suo compito: segnare, e basta. E su rigore, a quanto pare, non sbaglia mai.

All. Stellone 8 – Come ha fatto con Menez? Il suo voto è tutto lì. Per il resto conferma modulo, solite rotazioni e la mette in ghiaccio nella ripresa coi cambi. E’ il vero grande acquisto invernale.

dal 62′ Crisetig 6 – Entra per mettere ordine e gestione.

dal 70′ Bellomo 6 – Gioca di rimessa, crea qualcosa.

dal 70′ Tumminello 6 – Compie bene il lavoro sporco.

dall’88’ Hetemaj s.v.