Reggina-Vicenza, i convocati di Stellone: rientrano in due, restano fuori gli infortunati di lungo corso

1 Marzo 2022 19:12

Reggina-Vicenza, i convocati del tecnico amaranto Roberto Stellone per il match di domani sera al Granillo

Rientrano Bellomo e Cortinovis, c’è Denis ma solo “simbolicamente”, perché non sarà della partita. L’allenatore della Reggina Roberto Stellone ha diramato la lista dei convocati per il match di domani delle 18.30 al Granillo contro il Vicenza. Gli assenti di lungo corso – i vari Cionek, Stavropoulos, Lakicevic, Faty, Ejjaki, Rivas, Lombardi – sono ancora out anche se in conferenza stampa il tecnico amaranto ha spiegato che quasi tutti dovrebbero recuperare dopo Parma, cioè la prossima settimana. Dopo la squalifica torna però Bellomo e Cortinovis recupera dal lieve problema che si portava dietro da Reggina-Pordenone. Di seguito la lista completa degli uomini scelti dal tecnico.

Portieri: Aglietti, Micai, Turati.

Difensori: Adjapong, Amione, Aya, Di Chiara, Franco, Giraudo, Loiacono.

Centrocampisti: Bianchi, Crisetig, Folorunsho, Hetemaj, Kupisz, Bellomo, Cortinovis.

Attaccanti: Denis, Galabinov, Ménez, Montalto, Tumminello.

Indisponibili: Cionek, Stavropoulos, Lakicevic, Faty, Ejjaki, Rivas, Lombardi.