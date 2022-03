E chi la ferma più, questa Reggina! E’ ancora show al Granillo, le magie di Menez e Cortinovis lanciano gli amaranto: 3-1 al Vicenza

2 Marzo 2022 19:57

Reggina-Vicenza, tutti gli aggiornamenti in tempo reale dal Granillo: formazioni ufficiali, cronaca testuale live e, a fine gara, tabellino, pagelle e dichiarazioni dei protagonisti

Ricordate i maghi al Granillo di Reggina-Pordenone? Che poi erano quelli di Reggina-Crotone? Ecco, da sabato scorso non sono andati via, sono soltanto “scomparsi”, appunto, da buoni maghi. E oggi sono riapparsi. I nomi? Menez e Cortinovis. Sono i protagonisti di un’altra vittoria amaranto, l’ennesima in casa. Altro tris al Vicenza, come l’anno scorso, e altra affermazione importante in ottica classifica e morale.

La partita. Vivace, all’inizio, con occasioni da una parte e dall’altra, ma poi il match lo sblocca un episodio: palla in mezzo, Menez cicca, Folorunsho in spaccata, mano, rigore. Galabinov, fino a lì evanescente, spiazza Contini e fa 1-0. Da lì la partita cambia e vede riapparire il mago Menez, Houdini, che si mette a ballare in area, si porta il pallone sul destro e la mette dentro. Era un anno e mezzo che tutta Reggio Calabria aspettava questo Menez, e l’ha finalmente trovato. Si chiude così il primo tempo, ma l’inizio della ripresa è altrettanto pimpante. E’ infatti Cortinovis, al primo gol in amaranto, a inventarsi l’altro perla: punizione, respinta goffa del portiere, lui piazza un pallonetto col piattone e poi va a esultare sotto la tribuna. E’ tripudio amaranto, con gestione nell’ultima mezz’ora, quanto basta per il gol della bandiera di Padella.

Reggina-Vicenza, il tabellino

REGGINA-LR VICENZA 3-1

Marcatori: 37′ Galabinov (R), 42′ Ménez (R), 47′ Cortinovis (R), 80′ Padella (V).

Reggina (3-5-2): Micai: Loiacono, Amione, Di Chiara; Adjapong, Bianchi, Cortinovis (63′ Crisetig), Folorunsho (80′ Kupisz), Giraudo; Ménez (71′ Bellomo), Galabinov (71′ Tumminello). A disposizione: Aglietti, Turati, Aya, Franco, Hetemaj, Denis, Montalto. Allenatore: Stellone.

LR Vicenza (4-2-3-1): Contini; Padella, Brosco, De Maio, Crecco (79′ Maggio); Zonta (8′ Djibril), Cavion; Dalmonte (88′ Alessio), Da Cruz, Giacomelli (66′ Mancini); Teodorczyk (79′ Sandon). A disposizione: Grandi, Confente, Favero, Cester, Lattanzio, Spiller. Allenatore: Brocchi.

Arbitro: Antonio Di Martino di Teramo. Assistenti: Davide Miele di Torino e Dario Garzelli di Livorno. IV ufficiale: Giuseppe Mucera di Palermo. VAR: Francesco Fourneau di Roma 1. AVAR: Emanuele Prenna di Molfetta.

Note – Spettatori: 3.401 di cui 44 ospiti. Ammoniti: Brosco (V), Da Cruz (V), Bellomo (R), Bianchi (R). Calci d’angolo: 1-8. Recupero: 0′ pt, 4′ st.

Reggina-Vicenza, la cronaca testuale live

94′ – Finisce così, la Reggina vince ancora.

90′ +4 – Sono 4 i minuti di recupero concessi.

87′ – Esce Folorunsho, anch’egli tra gli applausi: al suo posto Kupisz.

86′ – Giallo per Bellomo. Doppio cambio per il Vicenza.

79′ – Accorcia il Vicenza: sugli sviluppi di un corner, il pallone passa in mezzo a troppe gambe e Padella batte Micai da due passi.

70′ – Tutti in piedi al Granillo: escono Galabinov e Menez, entrano Tumminello e Bellomo.

63′ – Menez sfiora la doppietta! Contropiede che parte dallo stesso francese e passa da Adjapong e Galabinov; quest’ultimo serve Houdini con un filtrante, ma Menez incrocia troppo il diagonale da posizione defilata e mette fuori. Altra occasione un minuto dopo con Galabinov, ma è fuorigioco. Adesso gli amaranto sfruttano gli spazi in ripartenza.

62′ – Prima sostituzione per la Reggina: esce tra gli applausi l’autore del 3-0, Cortinovis, ed entra Crisetig, per offrire maggior protezione. La Reggina ha infatti abbassato, giustamente, ritmi e baricentro, con il Vicenza a fare la partita adesso.

56′ – Altro miracolo di Micai! Sciocchezza di Menez, che di tacco in posizione pericolosa regala il pallone agli avversari: servito in mezzo Teodorczyk, che spara a botta sicura di testa, ma il portiere smanaccia e poi Di Chiara salva sulla linea.

55′ – Conclusione di Cavio, su respinta della difesa dopo corner, bravo Micai a deviare in angolo.

47′ – E’ SUBITO 3-0, REGGINA SCATENATA! Al Granillo non sanno segnare più gol brutti. Pronti via ad inizio ripresa e arriva il tris: punizione dai 25 metri, il portiere nono riesce a bloccare e si allunga il pallone, Cortinovis dal limite prova un pallonetto che scavalca tutti e finisce in rete. Primo gol in amaranto per il giovane scuola Atalanta.

46′ – Comincia la ripresa di Reggina-Vicenza: si riparte dal 2-0.

SECONDO TEMPO

DATO SPETTATORI – E’ arrivato il dato spettatori di Reggina-Vicenza: 3.401 spettatori presenti al Granillo, di cui 44 ospiti.

45′ – Si chiude il primo tempo, niente recupero. Reggina avanti per 2-0 con le reti di Galabinov su rigore e di Menez.

42′ – LA REGGINA RADDOPPIAAA!!! Ancora lui, Jeremy Menez! Francese in stato di grazie (finalmente!): riceve palla in area, balla un po’, se la sposta sul destro e poi la piazza. Golazo! Il Granillo esplode: “Reggio Calabria vuole vinceree!”

36′ – NON SBAGLIA GALABINOV, REGGINA IN VANTAGGIO! Il bulgaro si conferma cecchino dagli 11 metri e spiazza Contini: si sblocca la contesa del Granillo.

34′ – CALCIO DI RIGORE PER LA REGGINA! Adjapong mette in mezzo, Menez cicca, tocca Folorunsho ma il pallone è stoppato di mano. L’arbitro tentenna qualche secondo e poi concede il tiro dal dischetto. Sul pallone c’è Galabinov.

31′ – Terza occasione per Adjapong, il più pericoloso per gli amaranto. Il suo inserimento da dietro viene premiato da un tocco sporco di Galabinov, ma l’esterno tira troppo debolmente.

28′ – Giacomelli si accentra, ma il suo tiro dall’interno dell’area è debole e Micai blocca. Ora fase di stanca della partita, qualche errore per la Reggina in fase di palleggio e alcuni mugugni per Galabinov, ancora non entrato in partita.

22′ – Ci prova Cavion dal limite per il Vicenza, il piattone finisce alto ma non di molto.

17′ – Al Granillo non ci si annoia: ora è il Vicenza a farsi di nuovo vivo dalle parti di Micai, con Teodorczyk, ma quest’ultimo svirgola.

14′ – Sinistro velenoso di Folorunsho dai 25 metri, la palla sfiora di nuovo il palo! Altra chance per la Reggina, che comincia a macinare occasioni da rete. Molto attivi Cortinovis e Folorunsho in mezzo, con Menez che viene dietro.

11′ – Ancora Adjapong, Reggina a un passo dal vantaggio! Buona azione personale di Menez, che passa dai piedi di Cortinovis e arriva all’esterno scuola Sassuolo, il quale si accentra e conclude di destro: la sfera sfiora il palo.

9′ – Il sostituto vero di Crisetig è Bianchi, a cui Stellone ha affidato questa sera i compiti di regia in mediana. Cortinovis e Folorunsho svolgono il ruolo di mezz’ali.

5′ – Così come domenica, anche oggi è da segnalare la posizione invertita dei due quinti: Adjapong a sinistra e Giraudo a destra.

3′ – Il Vicenza risponde subito con Zonta, che conclude da interno area leggermente defilato: la palla sfiora il palo e Micai può solo guardare.

2′ – C’è subito la prima conclusione del match, è della Reggina: Adjapong ci prova dal limite, tiro telefonato, blocca facile il portiere.

1′ – Si parte: comincia Reggina-Vicenza. In questo primo tempo la squadra amaranto attaccherà verso la Curva Sud.

PRIMO TEMPO

Reggina-Vicenza, prepartita

18:25 – Squadre negli spogliatoi, lo speaker sta annunciando le formazioni e la Sud comincia a scaldarsi. Pochi minuti ancora all’inizio della sfida.

18:01 – Accesi ormai da un po’ i riflettori dello stadio Granillo, le due squadre sono in campo per il riscaldamento. Temperatura bassa, nella media di questi giorni, ma cielo solo nuvoloso. Spalti semivuoti, a mezz’ora dall’inizio, ma oggi potrebbe registrarsi anche il record negativo di presenze, in attesa del dato ufficiale della società a fine primo tempo.

Reggina-Vicenza, formazioni ufficiali

Tornano dal primo minuto Micai e Loiacono, come annunciato da Stellone in conferenza, mentre a sostituire Crisetig è, come ipotizzato alla vigilia su queste pagine, Cortinovis, che rientra dopo la settimana di stop per un problema fisico. Sarà affiancato da Bianchi e Folorunsho. Davanti, confermato Menez con Galabinov al suo lato.

Reggina (3-5-2): Micai: Loiacono, Amione, Di Chiara; Adjapong, Bianchi, Cortinovis, Folorunsho, Giraudo; Ménez, Galabinov. A disposizione: Aglietti, Turati, Aya, Franco, Bellomo, Hetemaj, Kupisz, Denis, Montalto, Tumminello. Allenatore: Stellone.

LR Vicenza (4-2-3-1): Contini; Padella, Brosco, De Maio, Crecco; Zonta, Cavion; Dalmonte, Da Cruz, Giacomelli; Teodorczyk. A disposizione: Grandi, Confente, Maggio, Mancini, Favero, Sandon, Djibril, Cester, Alessio, Lattanzio, Spiller. Allenatore: Brocchi.

Arbitro: Luca Massimi di Termoli. Assistenti: Vittorio Di Gioia di Modena e Mattia Scarpa di Reggio Emilia. IV ufficiale: Maria Marotta di Sapri. VAR: Marco Serra di Torino. AVAR: Pietro Dei Giudici di Latina.