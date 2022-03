Reggina, “Ti amo”: Reggio Calabria come Torino, scritta gigante (finta) sul prato del Granillo | FOTO

31 Marzo 2022 12:42

La Reggina replica con ironia (e sentimento) la scritta apparsa due mattine fa a Piazza San Carlo, a Torino: c’è un “Ti amo” gigante (non reale) sul prato del Granillo

Un “Ti amo” gigante. Finto, però. Non un “Ti amo ancora, terra”, ma un “Ti amo” generico, alla Reggina, al Granillo e ai colori amaranto. E’ l’ultima trovata social dei canali ufficiali del club amaranto, che hanno preso spunto dalla frase gigante (vera, in quel caso) apparsa due mattine fa a Piazza San Carlo, a Torino. “Ti amo ancora, terra”, la scritta enorme rivendicata dalla band musicale “Eugenio in via Di Gioia”, per lanciare un messaggio di sensibilità in difesa del pianeta e dell’ambiente. La frase, poi rimossa dopo poche ore, è diventata immediatamente virale sui social, tra ironia, hashtag, notizie, smentite. E in tanti si sono divertiti, tra cui la Reggina, appunto, con delle trovate simpatiche. E, in questo caso, anche sentimentali. Seppur non reale, infatti, la scritta esprime il sentimento reale di ogni tifoso amaranto.