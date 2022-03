Reggina, Taibi: “ho sentito dire che io sono promotore per la cessione della società…”. E su mercato e futuro…

21 Marzo 2022 22:07

Il Direttore Sportivo della Reggina Massimo Taibi ha parlato di svariati argomenti alla tv ufficiale amaranto

“Oltre ad averci permesso quasi la matematica salvezza, la vittoria nel derby ci ha consentito di poter guardare davanti senza assilli nelle prossime 7 partite. E’ un momento felice e sarebbe bello chiudere in bellezza”. Parla così Massimo Taibi. Ai microfoni di Reggina Tv, il Direttore Sportivo amaranto ha affrontato una serie differente di argomenti. A partire dalla possibile penalizzazione: “Purtroppo è successo quello che è successo, ci sono state delle situazioni particolari che hanno portato il club ad avere questo ma speriamo che non condizioni la classifica. Però è ancora prematuro pensare alla penalizzazione, l’importante è che siamo riusciti a tirarci fuori dalle sabbie mobili”.

Poi Taibi fa alcune precisazioni in merito a una notizia circolata nuovamente in questi giorni, già uscita fuori tempo fa, che lui smentisce: “Ho sentito dire che sono un promotore per la cessione della società, lo avevo sentito dire 6 mesi fa, l’anno scorso, da un giornale del nord, e ora è tornata adesso. Mi sono stancato di smentire sempre le stesse cose. Ho amici di calcio ma mai mi sono messo in mezzo per eventuali cessioni. Io lavoro per Gallo, faccio il DS e mi occupo solo della parte tecnica”.

E la parte tecnica è ovviamente la scelta di allenatore e calciatori: “Se sono contento del mercato di gennaio? Quando un direttore interviene ha sempre la convinzione, e non presunzione, di aver fatto bene. Io avevo seguito questi giocatori e mi ha fatto piacere essere intervenuto ottimizzando i costi senza toccare le casse della società. I migliori acquisti però sono quelli che avevamo dentro, come Amione e Menez, e qui i meriti sono dell’allenatore”. Allenatore che Taibi esalta, spiegando anche da dove nasce la scelta e specificando che sta già lavorando al rinnovo: “Io già con Stellone sto portando avanti la cosa da 15 giorni, stiamo cercando di capire gli obiettivi e Roberto a livello tecnico li sposerebbe, poi serve capire l’aspetto economico e il contratto. Venerdì spero di andare a Roma dal presidente e poi avremo le idee più chiare. La sua scelta dopo l’esonero di Toscano nasce da lontano. Già l’anno scorso avevo in mente uno tra Stellone, Baroni e Rastelli. Il primo nome era Stellone ma allora me l’aveva bocciato chi c’era come Direttore Generale, poi ho virato su Baroni ed è andata bene. Questa volta di nuovo il suo è stato il primo nome, mi è venuto subito in mente. Questa squadra aveva bisogno di uno psicologo e io conoscevo Stellone e il suo carattere perché ci avevo giocato insieme. E’ stato bravo a tirare fuori il massimo da ognuno”. “Rispetto all’anno scorso – prosegue il DS – questa è un’annata con più rimpianti, perché dopo 14 partite eravamo in una posizione importante. Poi c’è stato il blackout di 10 partite e Stellone è stato bravo a far risalire la china. Il rimpianto è per quel blackout e perché ancora non ho capito il motivo di quella metamorfosi. Non sono riuscito a capire mister Aglietti“.

Dall’allenatore ai calciatori. Già si parla di mercato e di prossime mosse: “Per i prestiti mi sto muovendo con alcune società, per provare a confermare qualcuno per un altro anno, guardando anche altri giovani. Con Folorunsho vedremo col Napoli, se vuole monetizzare e che tipo di prezzi vorranno. Se sono fuori dai nostri standard lo perderemo. Su Amione il Verona ci punta molto, vedremo se ci sarà la possibilità di tenerlo. Denis? Deciderà da solo da qui a giugno cosa fare, se vorrà continuare o smettere. Non è importante solo in campo, ma anche fuori, tutti lo vorrebbero in spogliatoio, ha sempre la parola giusta e se deve richiamare qualcuno lo fa. Non è detto che sia la sua ultima stagione in amaranto”. Sul mercato comunque la strategia cambia, lo ha annunciato Gallo e lo conferma adesso Taibi: “Fino all’anno scorso avevamo una strategia diversa, si cercava il giocatore importante senza acquistare i cartellini, ora l’indirizzo è diverso. Più giovani, ma anche obiettivi diversi, e va fatto un repulisti dei più esperti. Vedremo come lavorarci”. E sugli infortuni: “Sembrerebbero poter essere tutti recuperabili dopo la sosta, per Cremona. Su Menez il discorso è lungo ma non è il momento, magari sarà a fine campionato. Ho detto in mille modi che è un giocatore importante ma bisogna entrare nella testa dei calciatori. Galabinov ha fatto 8 reti, ha avuto qualche problemino fisico ma è vicino alla doppia cifra. E’ un giocatore importante ed è chiaro che tutti si aspettano 20-25 gol, senza infortuni probabilmente avrebbe fatto qualche gol in più. Faty? Stiamo parlando con la Federazione per provare a rimetterlo in lista ma c’è un altro cavillo perché non sapevamo che il 18° da mettere in lista deve essere uno nuovo e non uno che c’era già. Vediamo”.

In ultimo, precisazione sul suo futuro. C’è un contratto blindato e c’è stata anche la conferma del Presidente in conferenza. Ma il DS non vuole guardare troppo lontano: “Fa piacere che il Presidente mi confermi ed è vero che ci sono i contratti, ma io in questo momento sono concentrato al presente e a finire la stagione, dopodiché ci siederemo e discuteremo“.