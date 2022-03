Reggina, Stellone e la sua “calma olimpica”: “se mi chiama il dottore per dirmi che 5 sono out? ‘Ok, buonanotte”…

11 Marzo 2022 18:04

Come il tecnico della Reggina Roberto Stellone spiega le rotazioni effettuate finora di partita in partita e il grande aiuto che ogni elemento gli sta fornendo nelle scelte iniziali

Un fiume in piena, una carica di entusiasmo, sorrisi, rilassatezza. Ha trasmesso serenità alla squadra, Roberto Stellone. Ma forse l’ha trasmessa anche alla stampa. E nella conferenza di oggi, quella della vigilia di Reggina-Perugia, il tecnico amaranto ha toccato tanti temi interessanti. Dal (purtroppo) forfait di Menez al recupero di Cionek, Stavropoulos e Rivas passando per la sincerità nell’affermare che “non mi aspettavo di ottenere 16 punti, ma è merito del gruppo”.

C’è stato anche spazio però, durante il suo intervento, per parlare delle rotazioni – che si sono finora rivelate vincenti – e del grande aiuto che ogni singolo elemento del gruppo fornisce al tecnico per far sì che, all’assenza di qualcuno, c’è subito pronta l’alternativa la quale risponde come e anche meglio del giocatore sostituito. Un concetto più semplice del previsto, che Stellone spiega ancora più semplicemente, con un esempio sicuramente singolare ma calzante: “Siamo arrivati in una condizione per cui, se la sera mi chiama il dottore per dirmi che cinque elementi sono stati male, io dico ‘ok, buonanotte’. Questo perché se non c’è Lombardi c’è Adjapong, se non c’è Giraudo c’è Kupisz, stessa cosa per la difesa. Per far giocare Cionek magari gli farà spazio qualcuno ma magari non giocherà martedì. Così nessuno può essere scontento. Il problema è se, chi gioca un po’ meno, molla. A quel punto le scelte si restringono a chi non molla. Ma adesso questo non sta succedendo”.