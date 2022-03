3 Marzo 2022 19:38

La nota ufficiale della Reggina

La Reggina ha smentito la notizia riportata in data odierna dal portale di Gianluca Di Marzio, riguardante le imminenti dimissioni del Direttore Generale Vincenzo Iiriti. “L’avvocato Iiriti resta al suo posto, per continuare un percorso che vede l’intero club costantemente al lavoro nell’interesse dei colori amaranto e della città di Reggio Calabria”, si legge nel comunicato ufficiale diramato in serata dal club amaranto.