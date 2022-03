La Reggina perde a Roma e segna anche… Totti. No, non siamo nel 2000…

27 Marzo 2022 19:45

Un Totti torna a segnare alla Reggina: Francesco 15 anni fa (per l’ultima volta), il figlio Cristian oggi

C’è Trigoria, c’è la Roma, c’è la Reggina e segna anche… Totti. Chi non lo sa potrebbe pensare: avete sbagliato. E invece no. Forse, in questi casi, c’è più spazio per la nostalgia. La squadra Under 17 degli amaranto ha perso oggi in casa dei giallorossi per 6-0. Tra i marcatori anche Cristian Totti, figlio dello storico capitano della Roma. Lui, il primo gol alla Reggina, lo aveva segnato oltre 20 anni fa, nella prima stagione amaranto in Serie A: uno 0-4 al Granillo maturato già nel primo tempo con il numero 10 protagonista con un rigore. L’ultimo, invece, risale a uno 0-2 del 2007, sempre al Granillo. E così, 15 anni dopo, un Totti torna a segnare alla Reggina. Da ricordare, tra l’altro, che il primo gol con la Nazionale maggiore Totti lo ha segnato proprio al Granillo, in un 2-0 azzurro al Portogallo del 2000. L’anno scorso, poi, la bandiera giallorossa ha fatto visita al Presidente Gallo nella sede centrale della sua azienda nella capitale.

Di seguito il tabellino della sfida.

UNDER 17 SERIE A E B GIRONE C, 23ª GIORNATA

ROMA-REGGINA 6-0

Marcatori: 16′, 24′ Misitano, 53′, 67′ Bolzan, 83′ Misitano, 87′ Totti.

Roma: Brondbo, Cavacchioli, Ienco (46′ Bouah), Ivkovic (60′ Cichella), Touadi, Plaia (80′ Barrotta), Surriccchio (46′ Vranjes), De Angelis (80′ Totti), Misitano, Graziani (60′ Rozzi), Bolzan (70′ Pellegrino). A disposizione: Mengucci, Karagiorgis. Allenatore: Ciaralli.

Reggina: Zampaglione, Maressa (76′ Villari), Saba, Serra, Romeo, Girasole, Palumbo (76′ Basile), Mollica (69′ Pumo), Antoci (69′ Briganti), Perri, Molinari (63′ Cracchiolo). A disposizione: Di Bella. Allenatore: Assumma.

Arbitro: Andriambelo T. Nirintsalama di Roma 1 (Andrea Sambuchi di Tivoli e Symonets Maksym di Tivoli.

Note – Ammonito: Mollica (Re). Calci d’angolo: 7-3.