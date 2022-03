Reggina, Rivas non va in Honduras: nuovo problema muscolare, resta a Reggio Calabria

21 Marzo 2022 12:48

Reggina, Rigoberto Rivas resta a Reggio Calabria: niente impegni ufficiali con l’Honduras per un problema muscolare

Non c’è pace per Rigoberto Rivas. E’ una frase scritta un po’ troppe volte da quando l’attaccante è a Reggio Calabria, e cioè da tre anni circa. Il calciatore, da poco ripresosi da un lungo infortunio, era stato convocato dalla sua nazionale, l’Honduras, per gli impegni ufficiali, ma non partirà. Ad annunciarlo è la Reggina, tramite una nota: “In riferimento alla convocazione in Nazionale di Rigoberto Rivas – si legge – Reggina 1914 comunica che quest’ultimo non prenderà parte agli impegni ufficiali dell’Honduras per via di un problema muscolare accusato nel corso della recente gara casalinga contro il Cosenza. Pertanto, il calciatore resterà a Reggio Calabria, per sottoporsi agli esami strumentali e ricevere le cure del caso”.