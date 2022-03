Reggina-Perugia, niente conferenza stampa: al Granillo manca la corrente

12 Marzo 2022 16:39

Al Granillo manca la corrente dopo Reggina-Perugia: non si svolgerà così la consueta conferenza stampa

Non si svolgerà la consueta conferenza stampa post partita. Al termine di Reggina-Perugia, non parlerà nessuno dei protagonisti. Motivo? Al Granillo manca la corrente. Sala stampa al buio e impossibilità a poter operare con tutti i mezzi tecnici audio e video. Tornata per qualche secondo, la luce è andata via poi definitivamente. Si resta in attesa di capire soprattutto quali saranno le parole di mister Stellone, dopo la sconfitta-beffa di oggi. La società ha informato che invierà più le dichiarazioni dei protagonisti,