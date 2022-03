Reggina-Perugia LIVE, le formazioni ufficiali: c’è Bellomo al posto di Menez, sorpresa dal 1′

12 Marzo 2022 12:58

Reggina-Perugia, tutti gli aggiornamenti in tempo reale: formazioni ufficiali, cronaca testuale live e, a fine gara, tabellino, pagelle e dichiarazioni dei protagonisti

Finalmente una settimana piena, ma durerà poco. Dopo un mese micidiale, con gare ogni tre giorni, anche la Reggina torna a respirare. L’ultimo mese però, a dir la verità, per gli amaranto è stato molto proficuo. I 16 punti conquistati hanno infatti permesso alla band di Stellone di tirarsi fuori dalle pericolose secche, tornando addirittura a strizzare l’occhio ai playoff. E, in attesa di deferimento, punti di penalizzazione e novità sul fronte Presidente Gallo, la squadra dello Stretto ospita al Granillo il temibile Perugia, battuto per 0-2 all’andata. Sarà la prima dell’ennesimo trittico terribile, che vedrà poi Crisetig e compagni affrontare il Cittadella in Veneto nell’infrasettimanale e il Cosenza nel derby casalingo. Nel frattempo, come sempre, StrettoWeb seguirà il match in diretta contro gli umbri direttamente dalla tribuna stampa dell’impianto di Via Galileo Galilei: formazioni ufficiali, cronaca testuale live e, a fine gara, tabellino, pagelle e dichiarazioni dei protagonisti.

Reggina-Perugia: le formazioni ufficiali

La scelta per sostituire Menez, alla fine, è ricaduta su Bellomo. Rivas, infatti, non è ancora in condizione ottimale per poter scendere in campo dal primo minuto, mentre Lombardi – che possiede anch’egli caratteristiche offensive – è stato allargato come quinto a tutta fascia. Rientra Cionek, che prende il posto di Loiacono, con Amione e Di Chiara confermati. Hetemaj vince il ballottaggio con Bianchi, Montalto quello con Galabinov.

Reggina (3-5-2): Micai; Cionek, Amione, Di Chiara; Giraudo, Hetemaj, Crisetig, Folorunsho, Lombardi; Bellomo, Montalto. A disposizione: Aglietti, Turati, Adjapong, Franco, Loiacono, Stavropoulos, Bianchi, Ejjaki, Kupisz, Rivas, Galabinov, Tumminello. Allenatore: Stellone.

Perugia (3-4-1-2): Chichizola; Sgarbi, Angella, Dell’Orco; Falzerano, Segre, Burrai, Beghetto; D’Urso; Olivieri, De Luca. A disposizione: Moro, Zaccano, Matos, Ghion, Curado, Santoro, Ferrarini, Zanandrea, Lisi. Allenatore: Alvini.

Arbitro: Antonio Rapuano di Rimini. Assistenti: Marco Scatragli di Arezzo e Alessio Saccenti di Modena. IV ufficiale: Francesco Carrione di Castellammare di Stabia. VAR: Ivano Pezzuto di Lecce. A-VAR: Vito Mastrodonato di Molfetta.