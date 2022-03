Reggina-Perugia, Gallo ha lasciato il Granillo a fine primo tempo: “non si è sentito bene”

12 Marzo 2022 18:42

Il Presidente amaranto Luca Gallo, tornato a Reggio Calabria oggi per Reggina-Perugia dopo un mese tra ospedale e post operatorio, ha lasciato il Granillo all’intervallo

Non proprio il pomeriggio che sognava, Luca Gallo. Il Presidente amaranto, un mese circa dopo il malore e l’intervento, è tornato oggi al Granillo per Reggina-Perugia, ma solo per un tempo. All’intervallo, infatti, si è alzato dalla sua consueta postazione. Non si è visto neanche a fine gara, era andato via. “Il Presidente non si è sentito bene, deve recuperare. E’ in piena convalescenza”, ha detto il General Manager Fabio De Lillo a Radio Febea.

Ritorno a Reggio Calabria da dimenticare per l’imprenditore romano: prima lo striscione della Curva Sud (“Bentornato Presidente, ma Reggio chiede chiarezza”), poi il gol beffa nel recupero di Burrai (a cui non ha assistito). E la tifoseria attende adesso che parli per spiegare la questione Iiriti (oggi non c’era, si attendono comunicazioni ufficiali circa lo strappo, questa volta definitivo) e quella relativa alle scadenze da saldare.