Reggina-Perugia 0-1, le pagelle di StrettoWeb: male Folorunsho, Micai “attenzionato” da Cristiano Militello

12 Marzo 2022 16:12

E’ appena terminato il match del Granillo tra Reggina e Perugia: come di consueto, al triplice fischio, le pagelle della nostra redazione sulla squadra amaranto

Reggina beffata in pieno recupero: al Granillo passa il Perugia con una punizione di Burrai. Di seguito le pagelle della nostra redazione.

Micai 5 – Due buone parate nel primo tempo, ma nella ripresa combina una frittata che poteva costare cara e che non passerà inosservata a Cristiano Militello. Non si capisce con Cionek e l’incomprensione porta alla punizione che ha scaturito il gol. Diciamo che ha passato pomeriggi miglior.

Cionek 6 – Torna in campo dopo il lungo stop e si piazza in una posizione inedita, sul centro-destra. Non è ancora al massimo della condizione, ma è perfetto fino alla punizione da cui nasce il gol, per via di una incomprensione con Micai.

Amione 6.5 – E’ l’amico da chiamare quando si è in pericolo. Fa a sportellate col mondo, ma è suo il fallo da cui scaturisce la punizione vincente.

Di Chiara 6.5 – L’emergenza in difesa è terminata, ma Stellone lo conferma braccetto dei tre dietro. E’ la dimostrazione di quanta garanzia riesca a offrire ormai in entrambe le fasi, visto che non fa passare neanche gli spifferi e si toglie la solita licenza di offendere.

Giraudo 6.5 – Solita conferma, soprattutto in fase difensiva: copre alla perfezione, mettendo una pezza anche a qualche “buco” lasciato dai compagni.

Hetemaj 6 – Tiene bene la posizione, con equilibrio e senza errori, ma anche lui è vittima dell’imprecisione della squadra amaranto.

Crisetig 6.5 – Gara bloccata, lui ne risente ma riesce a disimpegnarsi più volte dalla folta gabbia ospite, uscendo bene palla al piede. Si becca un giallo pesante, salterà la prossima.

Folorunsho 5 – Peggiore in campo, troppo impreciso e frettoloso. Forse ha bisogno di fermarsi e di fare il pieno, anche se di questi tempi non è proprio il massimo…

Lombardi 6 – Senza infamia né lode, spinge a intermittenza ma chiude bene dal suo lato.

Bellomo 5.5 – Reggina oggi molto sterile davanti, lui tocca pochi palloni e dimostra di non essere ai nel vivo del gioco.

Montalto 5.5 – Vale lo stesso discorso di Bellomo, poco servito e poco pericoloso.

dal 56′ Adjapong 6 – Entra bene: si fa vedere davanti e chiude bene anche nella fase finale, quando la squadra amaranto soffre di più.

dal 56′ Tumminello 6 – Fa sicuramente meglio di Montalto, sfiorando due volte il gol in pochi secondi. Mezzo voto in meno, però, per l’imperdonabile peccato di egoismo quando, potendo servire Rivas o Bianchi in un 3 contro 1, preferisce tirare, concludendo malamente.

dal 56′ Rivas 6 – Pochi spazi a disposizione, e questo lo penalizza, perché non può sprigionare la sua velocità ed esplosività. Non è tuttavia al meglio, deve recuperare la condizione.

All. Stellone 6 – Alla vigilia temeva un copione di gara del genere, e non viene smentito. Solo un episodio poteva sbloccarla, ma non è a favore degli amaranto. La bilancia è tuttavia dalla sua parte, per quanto prodotto finora.