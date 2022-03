Reggina, doccia gelata: Burrai beffa gli amaranto nel recupero, il Perugia passa al Granillo

12 Marzo 2022 15:44

Reggina-Perugia, tutti gli aggiornamenti in tempo reale: formazioni ufficiali, cronaca testuale live e, a fine gara, tabellino, pagelle e dichiarazioni dei protagonisti

I gol belli al Granillo non sono finiti, ma questa volta a segnarli non è la Reggina. Una perla di Burrai su punizione, in pieno recupero, beffa infatti gli amaranto e regala una vittoria preziosissima al Perugia in chiave playoff. Alla squadra di Stellone non riesce il regalo al Presidente Gallo, tornato a Reggio Calabria dopo un mese di distanza e salutato dalla Curva, che però chiede chiarezza.

Partita bloccata, come nelle previsioni: squadre simili, moduli simili, atteggiamenti simili e poche emozioni. La Reggina tiene il baricentro alto all’inizio, ma poi il Perugia prende le misure e le squadre si annullano. Tanta imprecisione per i padroni di casa, soprattutto dalla cintola in su, ma il primo tempo si chiude a reti inviolate. La ripresa, nonostante i cambi, non sembra offrire nulla di diverso rispetto ai primi quarantacinque minuti. Micai e Olivieri commettono una doppia frittata, Tumminello sfiora il gol ma spreca un contropiede e nel finale è il Perugia a farsi vivo. In pieno recupero, la doccia gelata: incomprensione Micai-Cionek, palla regalata agli avversari, fallo di Amione. Dai 20 metri, Burrai è un cecchino e beffa il portiere, regalando i tre punti agli umbri.

Reggina-Perugia 0-1, il tabellino

Reggina (3-5-2): Micai; Cionek, Amione, Di Chiara; Giraudo, Hetemaj (75′ Bianchi), Crisetig (92′ Kupisz), Folorunsho, Lombardi (56′ Adjapong); Bellomo (57′ Rivas), Montalto (57′ Tumminello). A disposizione: Aglietti, Turati, Franco, Loiacono, Stavropoulos, Ejjaki, Galabinov. Allenatore: Stellone.

Perugia (3-4-1-2): Chichizola; Sgarbi, Angella, Dell’Orco; Falzerano (74′ Ferrarini), Segre, Burrai, Beghetto (62′ Lisi); D’Urso (46′ Matos); Olivieri (62′ Santoro), De Luca (81′ Carretta). A disposizione: Moro, Zaccagno, Ghion, Curado, Zanandrea. Allenatore: Alvini.

Marcatori: 91′ Burrai

Arbitro: Antonio Rapuano di Rimini. Assistenti: Marco Scatragli di Arezzo e Alessio Saccenti di Modena. IV ufficiale: Francesco Carrione di Castellammare di Stabia. VAR: Ivano Pezzuto di Lecce. A-VAR: Vito Mastrodonato di Molfetta.

Note – Spettatori: 3.956 di cui 71 ospiti. Ammoniti: D’Urso (P), Burrai (P), Crisetig (R), Stellone (R), Tumminello (R), Cionek (R), Bianchi (R). Calci d’angolo: 5-4. Recupero: 2′ pt, 5′ st.

Reggina-Perugia, la cronaca testuale live

90’+5 – Finisce così, Reggina beffata in pieno recupero dal Perugia: al Granillo termine 0-1.

90’+2 – Adesso la Reggina proverà il tutto per tutto: Bianchi spara fuori dal limite dell’area.

90’+1 – Perugia in vantaggio, che beffa per la Reggina! Punizione dai 30 metri di Burrai, beffato Micai. Doccia fredda per gli amaranto, lo 0-0 era il risultato più giusto.

86′ – Minuti finali: il Perugia si fa vedere con insistenza in area avversaria, ma la difesa amaranto chiude bene.

74′ – Tumminello spreca un pericoloso contropiede: Bianchi ruba palla a metà campo, l’attaccante ha la doppia opzione Rivas-Bianchi, ma conclude dal limite allargando troppo il diagonale. Parla fuori tra le imprecazioni del pubblico.

73′ – Cambio da una parte e dall’altra: in casa Reggina esce Hetemaj per Bianchi.

70′ – Doppia occasione Reggina! Tumminello ci prova da terra, palla in angolo. Azione ben orchestrata, che parte da una grande giocata di Crisetig e passa dai piedi di Rivas e Folorunsho, ma l’attaccante non riesce a concludere. Nell’angolo seguente, sempre Tumminello colpisce di testa a botta sicura, ma il portiere c’è.

61′ – Incredibile occasione per il Perugia! Pallone in profondità, Micai sembra arrivarci ma il rimbalzo lo scavalca, Olivieri è libero e può concludere a porta semivuota (Di Chiara era appostato sulla linea) ma allarga clamorosamente il piatto mettendo fuori.

57′ – L’arbitro ammonisce Stellone per proteste.

56′ – Triplo cambio per la Reggina: escono Lombardi, Montalto e Bellomo per Adjapong, Tumminello e Rivas, che ritorna in campo dopo il lungo infortunio.

53′ – Contropiede orchestrato da Folorunsho, il pallone arriva a Bellomo, che allarga troppo il piattone. Nel capovolgimento di fronte, ammonito Crisetig, ma è un giallo pesante perché il metronomo amaranto era diffidato e salta Cittadella.

46′ – E’ iniziata la ripresa di Reggina-Perugia.

SECONDO TEMPO

DATO SPETTATORI – La società ha appena comunicato il numero dei presenti al Granillo: sono 3.956, di cui 71 ospiti. Si alza leggermente, dunque, il dato dei tifosi, sfiorando i 4 mila.

45’+2 – Si chiude il primo tempo: 0-0 tra Reggina e Perugia, poche occasioni e risultato giusto.

45′ – Sono due i minuti di recupero.

43′ – Tanta imprecisione in questa fase, soprattutto per la Reggina. La gara rimane comunque bloccata, mentre si attende la segnalazione del recupero.

38′ – Ostruzione di Burrai su Folorunsho, ammonizione e calcio piazzato per la Reggina.

32′ – Montalto dal limite, pallone alto. Fase della gara abbastanza bloccata, ma era prevedibile.

28′ – La Curva Sud espone uno striscione per salutare il ritorno del Presidente Luca Gallo e per chiedere chiarezza (QUI articolo e foto).

27′ – Ancora Burrai da 25 metri su punizione, Micai non si fida di bloccare e manda in angolo.

22′ – Prima occasione anche per il Perugia: Burrai conclude al volo dal limite dopo la respinta della difesa, smanaccia Micai. E c’è anche il primo giallo, è per D’Urso del Perugia.

18′ – Il gioco riprende: Folorunsho mette in mezzo, un difensore devia in angolo. E c’è la prima occasione: Amione di testa su corner, il portiere smanaccia.

16′ – Gioco fermo da qualche minuto: medici in campo per soccorrere De Luca, colpito al naso dalla punizione di Di Chiara.

11′ – Primo corner della sfida, è per la Reggina, ma si conclude in un nulla di fatto.

7′ – Nessuna occasione ancora, ma è la Reggina a fare la partita. Tanta intensità, baricentro alto e qualche sortita offensiva, senza pericoli, dalle parti di Chichizola.

1′ – Partiti! E’ cominciata Reggina-Perugia. In questo primo tempo la Reggina attacca verso la Curva Sud. Presente regolarmente al Granillo il Presidente Gallo, tornato a Reggio dopo circa un mese a causa del malore e del successivo intervento.

PRIMO TEMPO

Reggina-Perugia: le formazioni ufficiali

La scelta per sostituire Menez, alla fine, è ricaduta su Bellomo. Rivas, infatti, non è ancora in condizione ottimale per poter scendere in campo dal primo minuto, mentre Lombardi – che possiede anch’egli caratteristiche offensive – è stato allargato come quinto a tutta fascia. Rientra Cionek, che prende il posto di Loiacono, con Amione e Di Chiara confermati. Hetemaj vince il ballottaggio con Bianchi, Montalto quello con Galabinov.

Reggina (3-5-2): Micai; Cionek, Amione, Di Chiara; Giraudo, Hetemaj, Crisetig, Folorunsho, Lombardi; Bellomo, Montalto. A disposizione: Aglietti, Turati, Adjapong, Franco, Loiacono, Stavropoulos, Bianchi, Ejjaki, Kupisz, Rivas, Galabinov, Tumminello. Allenatore: Stellone.

Perugia (3-4-1-2): Chichizola; Sgarbi, Angella, Dell’Orco; Falzerano, Segre, Burrai, Beghetto; D’Urso; Olivieri, De Luca. A disposizione: Moro, Zaccano, Matos, Ghion, Curado, Santoro, Ferrarini, Zanandrea, Lisi. Allenatore: Alvini.

Arbitro: Antonio Rapuano di Rimini. Assistenti: Marco Scatragli di Arezzo e Alessio Saccenti di Modena. IV ufficiale: Francesco Carrione di Castellammare di Stabia. VAR: Ivano Pezzuto di Lecce. A-VAR: Vito Mastrodonato di Molfetta.