Reggina, arriva un’altra istanza di arbitrato: questa volta è del procuratore di Lorenzo Crisetig

17 Marzo 2022 13:08

Altra istanza arbitrale nei confronti della Reggina: a presentarla è Umberto Riva, procuratore del centrocampista Lorenzo Crisetig

“Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un’istanza arbitrale presentata, ex art. 22, comma 2, del Regolamento Agenti Sportivi del CONI, dalla società Riva Sport Management LTD, in persona dell’Agente Sportivo Umberto Riva, contro la Reggina 1914 S.r.l., in persona del legale rappresentante, in virtù del contratto di rappresentanza del 17 agosto 2020 con il quale la società calabrese ha dato mandato al suddetto Agente di curare i propri interessi relativamente al trasferimento del calciatore Lorenzo Crisetig“. Questa la nota ufficiale del Collegio di Garanzia dello Sport del Coni con cui la stessa comunica di aver ricevuto un’altra istanza di fallimento nei confronti della Reggina. Questa volta è stata presentata dalla società Riva Sport Management LTD, nella persona dell’agente Umberto Riva, procuratore del centrocampista Lorenzo Crisetig.