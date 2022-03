Reggina, Iiriti parla dopo le dimissioni. Il retroscena negli spogliatoi: “io aggredito da Taibi, sto valutando azioni legali”

14 Marzo 2022 22:03

Dopo la versione fornita questa mattina da Taibi, l’ormai ex Direttore Generale della Reggina Vincenzo Iiriti racconta la sua, accusando a sua volta il DS

Vincenzo Iiriti non è più il Direttore Generale della Reggina. In serata è arrivata la comunicazione ufficiale della società, anche se la notizia era già certa da giorni. Il dirigente, infatti, non era presente al Sant’Agata dalla scorsa settimana. Lo strappo definitivo, dopo il confronto col Presidente Gallo a Roma. “Sarebbe corretto che in questo momento ognuno si assumesse le proprie responsabilità, evitando di puntare il dito esclusivamente nei confronti degli altri, specialmente verso chi ormai è andato via”, le parole di Iiriti ai microfoni di Gianluca Di Marzio, colui che per primo aveva dato la notizia delle dimissioni (le prime), poi smentite da una nota del club amaranto che aveva provato a ricucire lo strappo.

Il dirigente, dunque, ha raccontato la sua versione dei fatti, dopo quella fornita questa mattina da Taibi. Il ds aveva accusato il collega di aver invaso il suo lavoro, danneggiandolo. Ma Iiriti passa al contrattacco: “Subito dopo il fischio finale, il presidente – seduto accanto a me in tribuna – decide di mandare la squadra in ritiro a tempo indeterminato, a causa della nuova sconfitta. Una decisione che il presidente ha immediatamente comunicato telefonicamente al direttore Taibi”, afferma Iiriti. “Su indicazione del presidente mi dirigo negli spogliatoi per ribadire a Taibi della volontà di iniziare da subito il ritiro, una decisione della quale il direttore – ribadisco – era già stato informato direttamente dal presidente Gallo. Ma mentre mi avvicino Taibi inizia ad aggredirmi verbalmente”, la confessione dell’ormai ex dg. Ma non è finita qui: “Dopo la partita vinta al Granillo con il Pisa – confessa ancora l’Avvocato – sono stato aggredito verbalmente e fisicamente, tanto che in merito a questo episodio sto valutando eventuali azioni legali presso gli organi competenti”.

Iiriti svela poi i dettagli dell’ultimo incontro col Presidente: “La Pec è solo l’atto finale e formale, come previsto dalla legge. Venerdì scorso (4 marzo, ndr) ho incontrato a Roma il presidente, che ha provato a convincermi e farmi fare marcia indietro. Lo scorso mercoledì, inoltre, ho contattato telefonicamente il presidente segnalando altre spiacevoli situazioni ma non ho ricevuto le rassicurazioni che mi aspettavo. Così ho formalmente presentato le dimissioni via Pec. Non pensavo mai – prosegue – si arrivasse a questo punto, mi dispiace molto. Io alla Reggina auguro le migliori fortune, spero che possa centrare ogni traguardo. Per il bene della Reggina, ma soprattutto per la mia persona e per la mia dignità, ho fatto un passo indietro e sono andato via”.

E poi conclude: “Voglio solo ribadire due cose, non mi sono mai intromesso nelle decisioni sportive, quelle erano compito del ds. Il mio compito era quello di sistemare e mettere ordine a livello amministrativo ed economico nella società, ma non stato messo nelle condizioni di poterlo fare. Sono stato Dg per quasi tre mesi, entrando a stagione in corso e dunque assumendomi anche la responsabilità del lavoro svolto precedentemente da altre persone”.